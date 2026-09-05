Leire Martínez pone a cantar a 2.000 personas en las fiestas de l'Alcora

Las fiestas del Cristo de l’Alcora han vivido este viernes una de sus grandes noches musicales. La Pista Jardín ha acogido el concierto de Leire Martínez, una de las voces más reconocidas del pop español de las últimas dos décadas, ante cerca de 2.000 personas.

La cantante, que ha desarrollado durante 17 años buena parte de su trayectoria al frente de La Oreja de Van Gogh, ha ofrecido un espectáculo cargado de emoción en el que ha combinado los grandes éxitos que han marcado a varias generaciones con las canciones de su actual etapa en solitario.

El público ha acompañado a la artista durante buena parte del concierto y ha coreado tanto los temas que popularizó con la formación donostiarra como sus trabajos más recientes. De este modo, la actuación se ha convertido en uno de los momentos culminantes de las fiestas alcorinas.

Otra foto del concierto de Leire Martínez en l'Alcora. / Javier Nomdedeu

Una noche con Valiente Bosque y Don Flúor

La velada también ha contado con las actuaciones de Valiente Bosque y Don Flúor. El grupo castellonense de pop-rock indie ha sido el encargado de abrir la noche y calentar el ambiente con sus guitarras, sus estribillos pegadizos y un directo fresco.

Tras el concierto de Leire Martínez, Don Flúor ha puesto el broche final con una sesión vibrante, festiva e interactiva que ha prolongado la celebración en la Pista Jardín.

El concierto, organizado por el Ayuntamiento de l’Alcora y Ocultas Producciones, ha constituido la principal apuesta musical de las Fiestas del Cristo. La presencia de Leire Martínez ha despertado una gran expectación por su extensa trayectoria, su nueva etapa como solista y su participación en programas televisivos.

Esta cita se ha sumado a una amplia programación musical que también ha incluido noches de orquesta, la actuación de Mocedades junto a la banda de música de l’Alcora y las propuestas impulsadas por los bares y las peñas del municipio. Con todo ello, las fiestas han vuelto a ofrecer una variada agenda para públicos de distintas edades.