La joven de Castellón que se ha doctorado en Cambridge y ahora da el salto a Chicago, Buenos Aires y Noruega

"Después de todos estos años, por fin puedo decirlo: ¡soy doctora!". Con estas palabras, Ana Lleó-Bono ha celebrado la culminación de una etapa que comenzó en Cambridge en septiembre de 2020 (primero para cursar un máster y, un año después, inició el doctorado) y que la ha llevado a graduarse como doctora en Economía por la Universidad de Cambridge. Y todo con menos de 30 años.

La joven economista burrianense ha recibido el título este verano arropada por buena parte de las personas que han recorrido junto a ella este largo camino. Hasta doce familiares y amigos han viajado desde España para acompañarla durante un fin de semana que ella misma ha definido como "inolvidable". "No podría estar más feliz ni más agradecida", ha confesado en su perfil de LinkedIn tras una celebración que reunió a muchas de sus personas favoritas.

Publicación integrada de Linkedin que muestra un post compartido por la joven.

El Ayuntamiento de Burriana también se ha hecho eco este viernes de su graduación a través de las redes sociales. El consistorio ha felicitado públicamente a la joven por este "importante logro" y por llevar el nombre de la ciudad hasta instituciones universitarias de referencia internacional.

Publicación del Ayuntamiento de Burriana en Facebook.

El doctorado tiene algo de punto de llegada, pero también mucho de estación intermedia. Lleó ya ha iniciado un posdoctorado vinculado a la Universidad de Chicago y la Universidad del CEMA de Buenos Aires y, en septiembre de 2027, se incorporará a la Universidad de Stavanger, en Noruega. Su carrera académica suma así nuevos destinos a un mapa en el que ya figuran València, Nueva Jersey, Cambridge y Londres.

Cuatro años después

Mediterráneo presentó a Ana Lleó a sus lectores en enero de 2022. Tenía entonces 23 años, impartía clases prácticas en Cambridge mientras cursaba el doctorado y acababa de ser reconocida como la mejor graduada de España en Economía en el Ranking Nacional de la Sociedad Española de Excelencia Académica.

Aquella joven que aseguraba haber sacrificado sobre todo "algunas horas de sueño" ya acumulaba méritos poco habituales para su edad. Había obtenido un 13,31 sobre 14 en la selectividad, había terminado Economía en la Universitat de València con una media de 9,4 y había pasado un curso en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey. También había trabajado como asistente de investigación en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el laboratorio LINEEX y el Banco de España.

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Cuatro años y medio después, la promesa se ha convertido en doctora. Tras cursar primero un máster de investigación económica en Cambridge, Lleó ha desarrollado entre octubre de 2021 y mayo de 2026 un doctorado centrado en la economía experimental, laboral y de las organizaciones, bajo la supervisión de los profesores Peter Bossaerts y Meredith Crowley.

Dicho de una manera menos académica, sus investigaciones tratan de responder a preguntas muy pegadas a la vida real: por qué unas personas colaboran más que otras, cómo influyen las diferencias de productividad en un equipo, qué incentivos mejoran el trabajo colectivo o hasta qué punto la confianza que alguien tiene en sí mismo condiciona sus decisiones financieras.

Ana Lleó-Bono, durante la celebración de su graduación en Cambridge, este verano. / Mediterráneo

De las naranjas a la economía

Uno de sus principales trabajos tiene, además, un título con un guiño irresistible para una investigadora nacida en Burriana: Comparing Oranges to Oranges —"Comparando naranjas con naranjas"—. Se trata de un experimento de campo sobre productividad y competencia entre equipos que forma parte de una línea de investigación más amplia sobre el funcionamiento de los grupos de trabajo.

Otro de sus estudios, elaborado junto a Ines Lee, Christopher Rauh y Eileen Tipoe, ha analizado si hacer que las personas sean más conscientes de su propia confianza puede mejorar sus conocimientos y comportamientos financieros. El experimento, realizado con cerca de 3.000 adultos de Estados Unidos, ha observado menos respuestas del tipo "no lo sé" y mejores decisiones de inversión entre quienes recibieron información personalizada sobre la confianza que tenían en sus capacidades. Los efectos se mantenían dos semanas después y resultaban especialmente intensos entre las mujeres y las personas que tendían a infravalorarse, según el repositorio de la Universidad de Cambridge.

Lleó también ha estudiado cómo cambia la colaboración cuando dos trabajadores tienen productividades diferentes y si importa que esa desigualdad proceda de las circunstancias o del esfuerzo realizado. Su investigación concluye que conocer el origen de esas diferencias puede ayudar a organizar mejor los equipos y anticipar su disposición a cooperar. El trabajo se encuentra en fase de revisión para la revista Journal of Economic Behavior & Organization, según consta en su currículum y en la base académica RePEc.

Su agenda no se detiene ahí. Entre sus proyectos en marcha figuran investigaciones sobre educación en México, dinámicas laborales y satisfacción de los clientes, el efecto de las redes sociales y los encuentros presenciales sobre la soledad, y la forma de repartir los incentivos dentro de los equipos.

Otra foto de su graduación en Cambridge. / Mediterráneo

También sobresale en las aulas

La investigación ha convivido durante estos años con una intensa actividad docente. Desde enero de 2022, Ana Lleó ha enseñado en Cambridge materias como Econometría, Organización Industrial, Teoría Económica, Teoría de Juegos y Finanzas Corporativas, tanto a estudiantes de grado como de posgrado. También ha participado en entrevistas de admisión de diferentes colleges y ha ejercido como profesora en el MBA global del Imperial College Business School de Londres.

Sus alumnos y la propia universidad han reconocido esa faceta. En 2023 recibió el premio al mejor desempeño como asistente docente de grado en Cambridge y, dos años después, obtuvo la misma distinción por su trabajo con estudiantes de posgrado.

A ello ha sumado estancias de investigación en la London School of Economics y la Universidad de Chicago, cursos especializados en Chicago y el Instituto Tecnológico de California y participaciones en encuentros académicos de Estados Unidos, Reino Unido, España, Irlanda, Austria o Colombia. Su trayectoria ha contado, además, con el respaldo de instituciones como el Banco de España y las fundaciones Ramón Areces y Rafael del Pino, así como de la Leverhulme Trust y el Keynes Fund de Cambridge.

Una nueva etapa americana

Su siguiente capítulo se desarrolla en la Joint Initiative for Latin American Experimental Economics (JILAEE), una iniciativa conjunta de la Universidad de Chicago y la Universidad del CEMA. El programa colabora con administraciones, empresas y entidades sociales de América Latina para identificar problemas concretos y buscar respuestas mediante experimentos de campo y economía del comportamiento. Es, por tanto, un destino hecho a la medida de las investigaciones que Lleó ha desarrollado durante el doctorado. Su página académica ya la presenta como investigadora posdoctoral del proyecto.

El posdoctorado se prolongará hasta agosto de 2027 entre Buenos Aires y Chicago. Un mes después llegará el turno de Stavanger, en Noruega, donde continuará una carrera cada vez más internacional.

Cuando Mediterráneo habló con ella en 2022, Ana reconocía que no sabía dónde acabaría porque cambiaba a menudo de opinión, aunque tenía dos ideas bastante claras: quería continuar en el mundo académico y, algún día, regresar a España. La primera ya la ha cumplido con creces. Para la segunda todavía queda tiempo. De momento, la antigua alumna de Salesianos Burriana sigue ampliando horizontes y llevando el nombre de su ciudad de universidad en universidad.

Aquella información de 2022 terminaba aventurando que su carrera la llevaría a conseguir cuanto se propusiera. El pronóstico, visto lo visto, no ha envejecido nada mal.