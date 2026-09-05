La Entrada de toros y vacas de Nacho Claramonte marca el mediodía festivo en Burriana

La Entrada de toros y vacas de Nacho Claramonte ha protagonizado este sábado el mediodía festivo en Burriana con motivo de las fiestas de la Misericòrdia. El festejo ha comenzado más tarde de lo previsto debido a un incidente relacionado con un cadafal. Un niño ha caído tras ceder un tablón en una estructura taurina, pero por suerte, todo ha quedado en un susto y el menor solo ha sufrido rasguños.

Tras resolverse la incidencia en aproximadamente media hora, la entrada ha recorrido el itinerario previsto y ha dado paso a la posterior exhibición de reses, en una jornada en la que los actos taurinos vuelven a ocupar un lugar destacado dentro de la programación festiva de la ciudad.

La actividad taurina continuará esta tarde, a partir de las 18.00 horas, con la exhibición de los toros Matayeguas, de El Parralejo; Masajista, de Carmen Valiente, y Perdido-S, de Murteira Grave, este último con entrada a caballo. También está prevista una exhibición de vacas de Laura Parejo. Por la noche, a las 23.30 horas, se embolará Floristo, de Toros de Mollalta, y a continuación un toro de corro de Nacho Claramonte.

Noticias relacionadas

La jornada de la Misericòrdia se completa además con diferentes propuestas festivas y culturales, entre ellas la Fira del Coent, actuaciones musicales, discomóviles, actos religiosos y actividades de ocio repartidas por distintos puntos de Burriana.