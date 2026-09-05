Moncofa recuperará otro tramo de su muralla medieval tras rescatar 200 metros

El Ayuntamiento de Moncofa prepara la recuperación de un nuevo tramo de su muralla medieval, situado en el número 8 de la calle San Roque. El pleno municipal aprobará este mes una modificación presupuestaria de 17.956,40 euros para financiar la redacción del proyecto básico y de ejecución de la futura actuación.

El lienzo permanece actualmente oculto bajo una capa de cal, aunque las primeras observaciones apuntan a que podría conservarse en buenas condiciones. La elaboración del proyecto permitirá analizar su estado, determinar qué trabajos necesita y establecer los criterios técnicos para acometer posteriormente su restauración.

Doscientos metros recuperados

La intervención dará continuidad a los trabajos desarrollados durante los últimos años, que han permitido recuperar y poner en valor alrededor de 200 metros de muralla. Estos restos discurren de forma prácticamente continuada entre las calles Trinidad y San Roque y permiten reconocer parte del trazado del antiguo recinto defensivo.

El nuevo proyecto está llamado a completar la recuperación de la muralla en la calle San Roque y mostrar una parte representativa de la construcción medieval. El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha señalado que el consistorio tiene "muchas esperanzas depositadas" en una actuación que considera el colofón de los trabajos realizados en esta zona.

La muralla de Moncofa fue levantada durante el reinado de Pedro IV, entre 1330 y 1340, con el objetivo de defender la villa frente al bandolerismo y los ataques de piratas que saqueaban las poblaciones costeras. El recinto amurallado disponía de dos accesos: el portal de Nules, situado al norte, y el portal de la Mar, al sudeste, que contaba con una torre anexa.

Restos del antiguo recinto

La expansión urbana de mediados del siglo XIX provocó el derribo de buena parte de la fortificación. Sus materiales fueron reutilizados para levantar nuevas viviendas, aunque todavía se conservan diferentes lienzos y estructuras que permiten seguir el recorrido de la antigua muralla. Entre estos vestigios figura la base de la que pudo ser su torre mayor, de planta poligonal.

Además de proteger y dar a conocer estos elementos históricos, el Ayuntamiento pretende incorporarlos a los recursos turísticos de Moncofa. La intención es reforzar los atractivos del núcleo urbano y favorecer que quienes eligen las playas del municipio durante sus vacaciones también se acerquen a conocer su patrimonio y su historia.