Onda abre su cuarta aula para alumnado con necesidades educativas especiales

Onda iniciará el nuevo curso escolar dando un nuevo paso en educación inclusiva con la apertura, el próximo miércoles 9 de septiembre, de la nueva Unidad Específica en Centro Ordinario (UECO) en el IES Serra d’Espadà. El nuevo recurso permitirá que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda continuar su formación en el municipio con los apoyos especializados que necesita, dando respuesta a las peticiones trasladadas por las propias familias.

La puesta en marcha del aula culmina meses de trabajo y coordinación entre el Ayuntamiento de Onda, las familias y la Conselleria de Educación. El consistorio ha acompañado durante estos meses a las familias, presentando formalmente la solicitud para impulsar la implantación de la nueva unidad en el IES Serra d’Espadà y manteniendo desde entonces el contacto con la Administración autonómica hasta conseguir su autorización definitiva.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: «Hemos estado al lado de las familias, escuchando sus necesidades y trabajando para encontrar una respuesta». «En los próximos días, gracias a la sensibilidad y respuesta de la Conselleria de Educación, esta nueva aula será una realidad», ha añadido.

Asimismo, ha señalado: «Lo importante es que el alumnado pueda seguir desarrollando su proyecto educativo en Onda, cerca de sus familias y con todos los recursos y apoyos que necesita».

Cuatro aulas UECO en Onda

Con la apertura de la nueva unidad, Onda contará este curso con cuatro aulas UECO, distribuidas entre los CEIP Miralcamp y Mestre Caballero y los IES El Torrelló y Serra d’Espadà. La incorporación de esta segunda unidad en Secundaria permite ampliar el itinerario educativo inclusivo dentro del municipio y favorecer que el alumnado pueda continuar avanzando en las diferentes etapas sin tener que desplazarse a otras localidades.

La nueva unidad del Serra d’Espadà fue autorizada por la Dirección General de Centros Docentes para el curso 2026-2027 después del trabajo desarrollado durante los meses anteriores entre las diferentes administraciones y la comunidad educativa.

Una vuelta al cole más inclusiva

La apertura de esta nueva aula coincide con la vuelta a las aulas y el inicio del curso 2026-2027, reforzando los recursos disponibles para atender las diferentes necesidades del alumnado ondense. La nueva UECO se suma a otras iniciativas municipales dirigidas a favorecer una educación inclusiva, entre ellas el servicio de terapia ocupacional en los centros educativos, el apoyo al profesorado terapéutico, los programas de Formación Básica Cualificada Adaptada y el ‘Estiu Jove Inclusiu’.

«Detrás de este nuevo recurso hay familias que pidieron ayuda y administraciones que hemos trabajado juntas para darles una solución. Ese es el camino: escuchar, acompañar y convertir las necesidades reales en recursos que mejoren la vida de nuestros vecinos», ha concluido Ballester.

En paralelo, el Ayuntamiento de Onda ha convocado el Consell Escolar Municipal con el objetivo de coordinar, junto a toda la comunidad educativa, el inicio y el calendario de actividades del próximo curso.

En la sesión han participado la concejala de Educación de Onda, María Ojeda; los equipos directivos de los colegios e institutos del municipio; las escuelas infantiles; las escuelas de música; el Centre FPA l’Aladern, y la Unidad de Agente Tutor de la Policía Local.