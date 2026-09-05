Fiestas de la Misericòrdia
Susto en Burriana al caer un niño desde un cadafal tras ceder un tablón
El menor solo ha sufrido rasguños y el incidente ha retrasado alrededor de media hora el inicio del encierro
Un susto ha marcado este sábado el inicio de la programación taurina de las fiestas de la Misericòrdia de Burriana. Un niño ha caído desde uno de los cadafales instalados en la plaza Mayor después de que cediera un tablón sobre el que, al parecer, se encontraba saltando.
La pieza no formaba parte de la estructura en el momento en que se realizó la revisión previa del cadafal.
El menor ha sido atendido de forma inmediata y, afortunadamente, el incidente ha quedado únicamente en unos rasguños, sin que haya sufrido heridas de gravedad.
El accidente sí ha obligado a retrasar alrededor de media hora el inicio del encierro de vacas y toros, previsto como uno de los primeros actos taurinos de la jornada.
Antes de reanudar la actividad ha sido necesario revisar de nuevo la instalación y contar con el visto bueno técnico para garantizar que la situación se había restablecido con normalidad.
Finalmente, el encierro ha podido celebrarse y el susto ha quedado, afortunadamente, en un incidente sin mayores consecuencias.
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