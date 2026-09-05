Tres mujeres con Coratge: Albocàsser premia a Rebeca Sales, Pilar Vidal e Irene Epifanio

Los Premios Dona Coratge 2026 de Albocàsser ya tienen premiadas. El jurado ha acordado reconocer este año la trayectoria de Rebeca Sales Ros, Pilar Vidal Monferrer e Irene Epifanio López, tres mujeres que, desde diferentes ámbitos, han contribuido a la promoción de la igualdad y a la visibilización del papel de las mujeres en la sociedad.

Las premiadas recibirán los Premios de Honor Dona Coratge en las categorías Bocassina, Maestratenca y Valenciana, respectivamente, en la que es la sexta edición de estos galardones, impulsados por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Albocàsser.

Además, Àngel Fabregat Morera ha sido distinguido con el premio de narrativa corta Paraules Violeta 2026 por su relato La Barquera, un reconocimiento que pone en valor la creación literaria como herramienta de sensibilización en torno a la igualdad.

Cartel de los premios. / MEDITERRÁNEO

Los Premios Dona Coratge tienen como objetivo distinguir a personas, colectivos, entidades o instituciones que destacan por la defensa de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la promoción de las mujeres, la eliminación de estereotipos sexistas y la visibilización de la realidad de las mujeres.

Rebeca Sales Ros, Premio Bocassina Coratge

El galardón Bocassina Coratge ha recaído en Rebeca Sales Ros, en reconocimiento a su trayectoria profesional en el sector agrario de Albocàsser.

El jurado ha destacado que es una de las pocas mujeres que se dedican profesionalmente a la agricultura en el municipio y ha valorado especialmente su labor, desde 2016, al frente de las explotaciones familiares de olivos y almendros de secano. Además, como responsable de Jóvenes Agricultores de la Unió Llauradora, reivindica mejores oportunidades para la juventud y una mayor presencia de las mujeres en el mundo agrario.

Pilar Vidal Monferrer, Premio Maestratenca Coratge

El Maestratenca Coratge reconoce este año a Pilar Vidal Monferrer por su trayectoria como historiadora y divulgadora de la historia del Maestrazgo.

Entre los méritos valorados por el jurado destaca su labor como directora del Museo de la Valltorta, desde donde ha contribuido a poner en valor el patrimonio cultural e histórico de la comarca, así como el papel de las mujeres en su transmisión.

Irene Epifanio López, Premio Valenciana Coratge

El Valenciana Coratge es para Irene Epifanio López, de quien el jurado ha destacado su contribución a la igualdad de género desde la divulgación, la investigación, la docencia y la acción institucional.

Entre los aspectos valorados se encuentra su papel en la incorporación de medidas de igualdad en la Ley de la Ciencia, así como la sentencia pionera contra la discriminación por maternidad en los sexenios. También se ha reconocido su labor de divulgación feminista de las matemáticas, que ha llegado a más de 200.000 personas.

Trece candidaturas en esta sexta edición

La sexta edición de los Premios Dona Coratge ha contado con 13 candidaturas en las tres categorías de los Premios de Honor. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Albocàsser ha agradecido la participación de todas las integrantes del jurado y ha animado a continuar implicándose en iniciativas que permitan visibilizar el trabajo de las mujeres y su esfuerzo por superar la discriminación y la desigualdad.

La entrega de los Premios Dona Coratge 2026 se celebrará el próximo 19 de septiembre en el Auditorio de Albocàsser, en un acto en el que se reconocerá públicamente la trayectoria de las tres premiadas y se hará entrega de los diferentes reconocimientos.