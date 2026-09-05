Tres toros de primer nivel ponen el broche taurino a las fiestas de l’Alcora

Tres toros cerriles de primer nivel han puesto este sábado el broche de oro a la programación taurina de las fiestas del Cristo de l’Alcora. La última jornada ha reunido ejemplares de prestigiosas ganaderías y ha vuelto a evidenciar la implicación de las peñas locales en la celebración.

La primera en entrar en escena ha sido La Comedia, la agrupación taurina más numerosa de la capital de l’Alcalatén. La peña, fundada en 2023, ha apostado para esta edición por un espectacular astado de Sergio Centelles, una de las ganaderías más reconocidas de la provincia de Castellón.

Peña La Comedia. / M. Porcar / J. Nomdedeu

A continuación ha llegado el turno de Rincón Taurino, una de las peñas con mayor trayectoria de l’Alcora, que ha presentado un espléndido toro procedente de un relevante hierro de Cáceres.

Rincón Taurino. / M. Porcar / J. Nomdedeu

El último ejemplar en salir del cajón ha sido el patrocinado por las peñas Kannabis & Sekia, un bonito astado de la prestigiosa ganadería sevillana de Martín Lorca. De este modo, Rincón Taurino y Kannabis & Sekia han vuelto a demostrar su esfuerzo por acercar al municipio toros de primer nivel, una labor a la que también se ha sumado en los últimos años La Comedia.

Peñas Kannabis & Sekia. / M. Porcar / J. Nomdedeu

18 toros cerriles

Las Fiestas del Cristo han contado este año con 18 toros cerriles, tres más que en la pasada edición. Por su parte, el encierro de ganado de corro celebrado durante la mañana del sábado ha estado protagonizado por vaquillas y toros de la ganadería de Hermanos Colomer.

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, y la concejala de Fiestas, Vanessa Periz, han agradecido el esfuerzo realizado por todas las peñas y asociaciones taurinas del municipio, que han contribuido con once toros bravos a la programación.

Reconocimiento al esfuerzo colectivo

El Ayuntamiento también ha reconocido la aportación de la empresa Expojamar, que ha patrocinado un astado con motivo de su 30.º aniversario, así como el trabajo de la Comisión Taurina en la coordinación de todas las jornadas.

El agradecimiento municipal se ha extendido al Club Taurino, encargado del homenaje a la reina y las damas y a la mujer taurina del año, y a la asociación El Trapío, organizadora de la decimonovena edición de sus premios al toro con más trapío y de su tradicional concurso fotográfico.

Este sábado también han finalizado los festivales, las discomóviles y las actuaciones promovidas por los bares y las peñas. La programación concluirá este domingo con el Pregón Infantil, previsto a las 18.00 horas y amenizado por la Colla Gegantera alcorina y la charanga Una i Monanem. La jornada terminará en la Pista Jardín con el espectáculo Flamingos, de la compañía Xarxa Teatre, que incluirá una globotà.