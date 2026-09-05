Vinaròs lleva más policías a pie al centro y al paseo marítimo

El Ayuntamiento de Vinaròs ha reforzado durante los meses de verano la presencia de la Policía Local en las zonas de la ciudad que concentran una mayor afluencia de vecinos, turistas y visitantes. El dispositivo especial ha incluido un incremento de las patrullas a pie, especialmente durante las tardes y noches, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y ofrecer una atención más cercana.

La medida, impulsada desde la Concejalía de Gobernación, se ha centrado principalmente en las calles comerciales del centro, las zonas con mayor actividad comercial y el paseo marítimo, espacios que durante la temporada estival experimentan un notable aumento de población y actividad.

La concejala de Gobernación, Carla Miralles, ha explicado que el objetivo del operativo ha sido «reforzar la seguridad ciudadana y ofrecer un servicio más próximo a la ciudadanía». El aumento de población que experimenta Vinaròs durante los meses de verano ha hecho necesario, según el Ayuntamiento, incrementar la presencia de agentes en los espacios públicos con mayor concentración de personas.

Prevención y control

Además de las funciones de vigilancia y seguridad ciudadana, las patrullas a pie han permitido desarrollar una mayor labor de prevención y control. Entre las actuaciones realizadas se encuentran las relacionadas con la venta ambulante no autorizada, conocida habitualmente como top manta, así como otras situaciones que pueden afectar a la convivencia en los espacios públicos.

El dispositivo también ha servido para intensificar los controles sobre los vehículos de movilidad personal, especialmente en las zonas céntricas y en aquellos puntos donde existe una mayor concentración de peatones. En este caso, la actuación policial ha tenido como finalidad garantizar tanto la seguridad de los usuarios de estos vehículos como la de los viandantes.

Mayor cercanía con la ciudadanía

Desde el Ayuntamiento destacan que el refuerzo de las patrullas a pie no solo permite incrementar la vigilancia, sino también mejorar la relación directa entre los agentes y la ciudadanía. La presencia de policías a pie facilita que vecinos y visitantes puedan dirigirse directamente a ellos para realizar consultas, comunicar incidencias o solicitar asistencia.

Miralles ha puesto en valor el trabajo desarrollado por la Policía Local durante toda la temporada estival, especialmente en materia de prevención y seguridad ciudadana, y ha destacado la importancia de mantener una presencia visible en las principales zonas de actividad de la ciudad durante los periodos de mayor afluencia.