Más votos que vecinos dejan sin alcalde a la Belle Époque de Benicàssim

Las Villas se quedaron finalmente sin alcalde. La primera elección simbólica celebrada este sábado dentro de la Belle Époque de Benicàssim terminó sin ganador después de que, durante el recuento, aparecieran más papeletas que vecinos inscritos. Ante esta incidencia, quedó constituida una comisión gestora integrada por tres vecinos, entre ellos Rosana Alegre.

La votación había enfrentado a don Sebastián Conde, candidato de El Infierno, y don Mauricio Cerdán, representante de La Corte Celestial. Después de una campaña cargada de discursos, promesas electorales y rivalidad teatral, las urnas cerraron a las 19.00 horas frente a Villa Amparo, pero la anomalía detectada impidió proclamar a ninguno de los dos aspirantes.

La recreación convirtió al público en parte de esta particular contienda. Vecinos y visitantes pudieron depositar sus papeletas y decidir quién debía dirigir los destinos de Las Villas tras las peticiones de voto y los debates protagonizados por ambos aspirantes desde la tarde del viernes. La campaña electoral incluyó proclamas a favor del voto femenino junto a carteles de apoyo al candidato don Mauricio Cerdán.

El XV aniversario desfila por Las Villas

La votación para elegir al alcalde formó parte de una jornada que había comenzado a las 11.00 horas con la apertura del mercado modernista en el paseo Pilar Coloma, entre Villa con Torre y Villa Ana. La elección del alcalde culminó una jornada que había comenzado a las 11.00 con la apertura del mercado modernista en el paseo Pilar Coloma, entre Villa con Torre y Villa Ana. El carrusel instalado frente a Villa Margarita y la exposición de carruajes históricos junto a Villa Carpi completaron el viaje a los comienzos del siglo XX.

El arte también encontró su espacio a través de los concursos de fotografía y pintura rápida. Durante buena parte del día, los participantes distribuyeron sus caballetes por diferentes rincones del paseo para plasmar el patrimonio arquitectónico y el ambiente de la Belle Époque.

La tarde arrancó con uno de los momentos más vistosos del sábado. El desfile del XV aniversario partió a las 17.30 horas desde Villa Ana y recorrió el paseo hasta los jardines de Villa Elisa, con una comitiva ataviada conforme a la moda de la época.

GALERÍA I La Belle Époque de Benicàssim en imágenes /

El palacete municipal acogió, además, dos talleres de sombreros modernistas, mientras que la nueva Boutique Belle Époque abrió frente a Villa Carpi las inscripciones para el concurso de indumentaria. El certamen premiará este domingo con 350 euros la mejor vestimenta femenina y con otros 350 euros la masculina, atendiendo a la elegancia y al rigor histórico de las propuestas.

Tras concluir la votación, la música tomó el relevo frente a Villa María. El espectáculo Un vals junto al mar, uno de los estrenos preparados para conmemorar el aniversario, reunió a un cuarteto de cuerda, piano y arpa.

La voz de la benicense Lucrecia Bori y la actuación de una pareja de baile completaron una velada que invitó también al público a participar en un gran vals junto al Mediterráneo. La resolución del concurso de pintura rápida cerró la programación artística del sábado.

Una boda de época para cerrar la Belle Époque

La Belle Époque afronta este domingo su última jornada con uno de los acontecimientos sociales más esperados de la programación. Los jardines de Villa Elisa acogerán a las 17.30 horas un enlace nupcial entre María Rosa Fuertes, conocida como Rosita, y don Mauricio Cerdán, en una ceremonia teatralizada y abierta al público.

El mercado modernista abrirá de 11.00 a 21.00 y regresarán el carrusel, los carruajes históricos y el concurso de indumentaria. Villa Elisa también ofrecerá dos talleres gratuitos de centros florales, a las 17.30 y a las 19.00, con inscripción presencial desde las 11.00 horas y plazas limitadas.

Partipantes en la cita vestidos de época en la parcela de Villa Elisa. / MEDITERRÁNEO

La música marcará la despedida desde las 19.30 frente a Villa Amparo con una tarde de swing y tradición, amenizada por una formación de batería, piano, saxofón y voz solista. El público podrá sumarse a las 20.30 horas al baile del farolillo antes de conocer el fallo del concurso de indumentaria.

Los fuegos artificiales del XV aniversario, previstos a las 21.00 frente a Villa Amparo, cerrarán tres días de viaje a los orígenes turísticos y culturales de Benicàssim.