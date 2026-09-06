Una boda, swing y fuegos artificiales despiden la Belle Époque de Benicàssim

Los fuegos artificiales iluminaron este domingo el paseo Pilar Coloma y pusieron el broche final a la XV Belle Époque de Benicàssim. El espectáculo frente a Villa Amparo cerró tres días en los que Las Villas recuperaron el ambiente y la elegancia de comienzos del siglo XX.

La última jornada tuvo como uno de sus actos centrales el enlace nupcial entre María Rosa Fuertes, Rosita, y don Mauricio Cerdán. Los jardines de Villa Elisa acogieron esta boda teatralizada y abierta al público.

Actuaciones durante la celebración de la última jornada de Benicàssim Belle Époque. / MEDITERRÁNEO

El mercado modernista mantuvo su actividad durante todo el día con numerosos puestos de artesanía y alimentación. El carrusel, la exposición de carruajes históricos, los talleres de centros florales y el concurso de indumentaria completaron la programación.

Música para la despedida

La tarde terminó frente a Villa Amparo con un espectáculo de swing y tradición, el baile del farolillo y la resolución del concurso de indumentaria. Los fuegos artificiales del XV aniversario despidieron después la edición.

La Asociación Modernista de Benicàssim este domingo por la mañana en la Belle Époque en la playa. / AMOBE

La Belle Époque comenzó el viernes con la inauguración del apeadero ferroviario y los recorridos en tren. El público disfrutó el sábado del desfile del XV aniversario, los concursos de fotografía y pintura rápida, los talleres de sombreros y el estreno de Un vals junto al mar.

Además, se celebró la primera elección simbólica del alcalde de Las Villas, que terminó sin ganador al aparecer más papeletas que vecinos inscritos durante el recuento, proclamándose una comisión gestora integrada por tres vecinos.

Carruajes, vestidos de época, teatro, música y actividades familiares han marcado una edición dedicada a celebrar quince años de recuperación de la historia y el patrimonio de Las Villas.