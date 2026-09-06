El funeral será este lunes
Fallece José Antonio Fortuño, referente de la abogacía en Castellón
El reconocido mercantilista desarrolló una extensa trayectoria profesional y contribuyó recientemente a enriquecer el patrimonio artístico de Vila-real
El mundo jurídico de Castellón despide a José Antonio Fortuño Beltrán, reconocido abogado mercantilista y considerado una figura de referencia dentro de la profesión en la provincia. Su fallecimiento ha suscitado numerosas muestras de pesar y condolencias dirigidas a sus familiares, amistades y seres queridos.
Fortuño desarrolló una extensa trayectoria vinculada al derecho mercantil, con especial dedicación al asesoramiento empresarial y a las antiguas suspensiones de pagos, actualmente denominadas concursos de acreedores. Su despacho también se convirtió en un espacio de aprendizaje para otros profesionales que posteriormente desarrollaron su carrera en la abogacía castellonense.
Su actividad dejó además continuidad en la siguiente generación. Su hijo, Javier Fortuño, creció estrechamente ligado a la profesión y comenzó su trayectoria junto a él antes de emprender su propio camino y poner en marcha Fortuño Abogados, despacho especializado en derecho concursal.
Junto a su legado profesional, Vila-real conservará también el recuerdo de su compromiso con la cultura y el patrimonio local. Hace apenas unos meses, José Antonio Fortuño y su mujer, también abogada, donaron a la ciudad varias obras de Vicente Llorens Poy, uno de los artistas más destacados y estrechamente vinculados al municipio. Una aportación que permitió enriquecer los fondos artísticos de Vila-real y que el Ayuntamiento ha agradecido al comunicar su fallecimiento.
El Ayuntamiento vila-realense ha expresado su «profundo» pesar y ha trasladado sus condolencias y todo su afecto a la familia y al entorno más próximo del letrado. La institución ha destacado tanto su dilatada carrera profesional como la generosidad demostrada mediante la cesión de las obras de Llorens Poy.
También el Club Deportivo La Magdalena ha mostrado públicamente su pesar y ha enviado su apoyo a los familiares del fallecido, especialmente a su nieto Juan Fortuño, coordinador de fútbol 11 y entrenador del Infantil A, y a su hijo Javier, persona estrechamente vinculada y querida por la entidad deportiva.
La familia será recibida este domingo en el Tanatorio San José de Vila-real hasta las 21.00 horas y el lunes entre las 10.00 y las 14.00 horas. El funeral se celebrará este lunes a las 17.00 horas en la iglesia arciprestal de Vila-real.
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