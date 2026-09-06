Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El pueblo más pequeñoEl Castelló que vieneLadrón reincidenteEl drama de una ferianteEn el terremotoMultan una ambulanciaDueña de cafeteríaEliminación de pecesUna alumna prodigio
instagramlinkedin

El funeral será este lunes

Fallece José Antonio Fortuño, referente de la abogacía en Castellón

El reconocido mercantilista desarrolló una extensa trayectoria profesional y contribuyó recientemente a enriquecer el patrimonio artístico de Vila-real

José Antonio Fortuño, en una foto de archivo.

José Antonio Fortuño, en una foto de archivo. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

David Donaire

Vila-real

El mundo jurídico de Castellón despide a José Antonio Fortuño Beltrán, reconocido abogado mercantilista y considerado una figura de referencia dentro de la profesión en la provincia. Su fallecimiento ha suscitado numerosas muestras de pesar y condolencias dirigidas a sus familiares, amistades y seres queridos.

Fortuño desarrolló una extensa trayectoria vinculada al derecho mercantil, con especial dedicación al asesoramiento empresarial y a las antiguas suspensiones de pagos, actualmente denominadas concursos de acreedores. Su despacho también se convirtió en un espacio de aprendizaje para otros profesionales que posteriormente desarrollaron su carrera en la abogacía castellonense.

Su actividad dejó además continuidad en la siguiente generación. Su hijo, Javier Fortuño, creció estrechamente ligado a la profesión y comenzó su trayectoria junto a él antes de emprender su propio camino y poner en marcha Fortuño Abogados, despacho especializado en derecho concursal.

Junto a su legado profesional, Vila-real conservará también el recuerdo de su compromiso con la cultura y el patrimonio local. Hace apenas unos meses, José Antonio Fortuño y su mujer, también abogada, donaron a la ciudad varias obras de Vicente Llorens Poy, uno de los artistas más destacados y estrechamente vinculados al municipio. Una aportación que permitió enriquecer los fondos artísticos de Vila-real y que el Ayuntamiento ha agradecido al comunicar su fallecimiento.

El Ayuntamiento vila-realense ha expresado su «profundo» pesar y ha trasladado sus condolencias y todo su afecto a la familia y al entorno más próximo del letrado. La institución ha destacado tanto su dilatada carrera profesional como la generosidad demostrada mediante la cesión de las obras de Llorens Poy.

Publicación del Ayuntamiento de Vila-real en Facebook.

También el Club Deportivo La Magdalena ha mostrado públicamente su pesar y ha enviado su apoyo a los familiares del fallecido, especialmente a su nieto Juan Fortuño, coordinador de fútbol 11 y entrenador del Infantil A, y a su hijo Javier, persona estrechamente vinculada y querida por la entidad deportiva.

Noticias relacionadas y más

Publicación del CD La Magdalena en Facebook.

La familia será recibida este domingo en el Tanatorio San José de Vila-real hasta las 21.00 horas y el lunes entre las 10.00 y las 14.00 horas. El funeral se celebrará este lunes a las 17.00 horas en la iglesia arciprestal de Vila-real.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Casi medio siglo cultivando uno de los melones más especiales de Castellón: así resiste al clima extremo
  2. La joven de Castellón que se ha doctorado en Cambridge y ahora da el salto a Chicago, Buenos Aires y Noruega
  3. Doble cogida en la Vall d'Uixó: Un corneado y una mujer herida en la exhibición de un Zalduendo en la vuelta de los 'bous al carrer'
  4. Tremendo susto en los 'bous embolats' de l'Alcora: un rabero resbala y el toro se le echa encima
  5. Susto en Burriana al caer un niño desde un cadafal tras ceder un tablón
  6. Pelea a puñetazos entre raberos por sacar a uno de los 'bous embolats' en l'Alcora
  7. El nuevo parque acuático de Castellón abre al baño con entradas al 50% hasta que acabe la temporada
  8. Una gran alianza vecinal une la costa de Castellón para defender las playas y frenar la regresión

Fallece José Antonio Fortuño, referente de la abogacía en Castellón

Fallece José Antonio Fortuño, referente de la abogacía en Castellón

El Mundial de Morra del 2027 elige Els Ports y tendrá su epicentro en Cinctorres

El Mundial de Morra del 2027 elige Els Ports y tendrá su epicentro en Cinctorres

Vila-real vive sus fiestas desde la cuna con una concentración de bebés

Vila-real vive sus fiestas desde la cuna con una concentración de bebés

Trece proyectos optan a las ayudas para ampliar el museo modernista al aire libre de Burriana

Trece proyectos optan a las ayudas para ampliar el museo modernista al aire libre de Burriana

Onda lleva ChatGPT, Claude y WhatsApp Business al comercio local

Onda lleva ChatGPT, Claude y WhatsApp Business al comercio local

Torreblanca convierte su historia en teatro por los 450 años de la Carta Pobla

Torreblanca convierte su historia en teatro por los 450 años de la Carta Pobla

Así son las fiestas en el pueblo más pequeño de Castellón: unos 20 empadronados y un centenar en la mesa

El testimonio de una pareja de Nules en el terremoto de Colombia: «En un minuto te pasan mil cosas por la cabeza, solo quieres que pare»

El testimonio de una pareja de Nules en el terremoto de Colombia: «En un minuto te pasan mil cosas por la cabeza, solo quieres que pare»
Tracking Pixel Contents