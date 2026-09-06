Así son las fiestas en el pueblo más pequeño de Castellón: unos 20 empadronados y un centenar en la mesa

Castell de Cabres demuestra este fin de semana que no hacen falta miles de habitantes para celebrar unas fiestas por todo lo alto. El municipio más pequeño de la provincia de Castellón cuenta con solo 21 vecinos empadronados, según las últimas cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, alrededor de un centenar de personas han compartido este sábado mesa y mantel durante las fiestas de Sant Llorenç.

Un centenar de personas han compartido mesa y mantel este sábado en Castell de Cabres. / Mediterráneo

La localidad, enclavada en el corazón de la Tinença de Benifassà, ha multiplicado así casi por cinco su población censada durante una jornada marcada por la convivencia, la naturaleza, la tradición y la música. Las fiestas se celebran, como es habitual, durante el primer fin de semana de septiembre y este año se extienden entre el sábado 5 y el domingo 6.

Naturaleza, cuentos y mesa compartida

La programación comenzó con una sesión de yoga en las antiguas escuelas. A continuación, el Parque Natural de la Tinença de Benifassà ha organizado la actividad La Joia Verda de la Tinença-Museu Actiu, coincidiendo con la conmemoración de sus 20 años de historia.

El público familiar también ha tenido su espacio con los cuentos, sonidos y canciones de Salva el Mussenacitu, antes de la celebración de la misa. Uno de los momentos centrales ha llegado a la hora de comer, cuando cerca de un centenar de personas han compartido una fideuà en el salón municipal. Una cifra especialmente significativa en una localidad que apenas supera la veintena de empadronados.

La música ha tomado después el relevo con el tardeo del grupo PerVersiones, acompañado por el servicio de barra de la Associació La Gallufa, entidad implicada en la organización de los actos. La calle de la Font se ha convertido así en el principal punto de encuentro durante la tarde.

Cartel con las actividades por las fiestas de Sant Llorenç en Castell de Cabres. / Mediterráneo

Guiñote, vermú y flamenco pop

Las celebraciones continuarán este domingo con una propuesta pensada para prolongar el ambiente festivo. A las 10.30 horas comenzará un concurso de guinyot en la cuineta, con premios para las dos primeras parejas clasificadas.

A partir de las 13.00 horas, el grupo Djaleo Flamenco Pop amenizará el vermú musical. Durante el acto también se entregarán los premios del campeonato de cartas y, posteriormente, se celebrará la rifa de la Cistella Agostera.

Con actividades sencillas pero capaces de reunir a un centenar de participantes, Castell de Cabres vuelve a desafiar durante sus fiestas las cifras de la despoblación. Por unas horas, el pueblo más pequeño de Castellón deja atrás la quietud habitual y multiplica su padrón alrededor de la música, la tradición y una mesa compartida.