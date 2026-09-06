El Mundial de Morra del 2027 elige Els Ports y tendrá su epicentro en Cinctorres
La comarca toma el relevo de Cividale del Friuli tras una edición con 195 parejas procedentes de 15 delegaciones de países, regiones y provincias
Cividale del Friuli (Italia) ha acogido este fin de semana la 22ª edición del Campeonato del Mundo de Morra, con la participación de 195 parejas de 15 delegaciones de países, regiones y provincias donde este tradicional juego mantiene sus raíces.
España estuvo representada por Aragón, Catalunya y la Comunitat Valenciana, que participó con ocho parejas y 16 jugadores.
El campeonato, marcado por el buen ambiente y la convivencia entre delegaciones, dejó además un importante anuncio: en 2027 el Mundial de Morra se celebrará en Els Ports, con Cinctorres como punto neurálgico.
La cita supondrá una oportunidad para dar a conocer internacionalmente la comarca y reforzar la promoción turística de Els Ports y de la provincia de Castellón.
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