El Mundial de Morra del 2027 elige Els Ports y tendrá su epicentro en Cinctorres

Cividale del Friuli (Italia) ha acogido este fin de semana la 22ª edición del Campeonato del Mundo de Morra, con la participación de 195 parejas de 15 delegaciones de países, regiones y provincias donde este tradicional juego mantiene sus raíces.

España estuvo representada por Aragón, Catalunya y la Comunitat Valenciana, que participó con ocho parejas y 16 jugadores.

La delegación valenciana posa con su bandera durante el Campeonato del Mundo de Morra celebrado en Italia. / MEDITERRÁNEO

El campeonato, marcado por el buen ambiente y la convivencia entre delegaciones, dejó además un importante anuncio: en 2027 el Mundial de Morra se celebrará en Els Ports, con Cinctorres como punto neurálgico.

La cita supondrá una oportunidad para dar a conocer internacionalmente la comarca y reforzar la promoción turística de Els Ports y de la provincia de Castellón.