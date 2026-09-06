Onda lleva ChatGPT, Claude y WhatsApp Business al comercio local

El Ayuntamiento de Onda, en colaboración con la Cámara de Comercio de Castellón, ha organizado una nueva jornada formativa dirigida al comercio local con el objetivo de acercar a autónomos y pequeñas empresas las nuevas herramientas digitales y de inteligencia artificial que pueden ayudarles a mejorar su promoción, atención al cliente y ventas.

Bajo el título Estrategia de marketing digital sencilla y creativa para una pyme, la formación, gratuita, tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, de 14.30 a 16.30 horas, en el salón de actos de la Casa de la Cultura y estará impartida por la experta Sandra Romero.

Durante la sesión, los comerciantes aprenderán a utilizar la inteligencia artificial aplicada al marketing, crear contenidos para redes sociales adaptados a los nuevos algoritmos y mejorar la presencia de sus negocios en Google y Bing, un aspecto que cobra también relevancia para el posicionamiento en las nuevas herramientas de búsqueda basadas en IA.

ChatGPT, Claude y WhatsApp Business

Asimismo, la formación tratará las posibilidades de Claude para elaborar propuestas, correos electrónicos, argumentarios comerciales y guiones, así como el uso de ChatGPT para investigar mercados y competencia, desarrollar estrategias y generar ideas creativas. La jornada también incluirá herramientas para sacar partido a WhatsApp Business, digitalizar la atención al cliente y convertir este canal en un instrumento para impulsar las ventas.

Al respecto, la concejala de Comercio y Turismo de Onda, María Baila, ha destacado: «Queremos que nuestros comerciantes tengan a su alcance herramientas que hoy pueden ayudar a cualquier pequeño negocio a ahorrar tiempo, comunicar mejor y llegar a nuevos clientes». «Nuestro objetivo es acompañar al comercio local en su transformación digital con formación útil, sencilla y que puedan aplicar en el día a día en sus establecimientos», ha añadido.

La inscripción a la jornada es gratuita y ya puede realizarse de forma online a través del formulario habilitado por la organización.

Digitalización y fidelización

Esta acción se enmarca en la estrategia municipal para modernizar y reforzar la competitividad del comercio de proximidad mediante nuevas herramientas digitales. En esta línea, el Ayuntamiento presentó recientemente, junto a la asociación Onda Centre Comercial, una nueva aplicación móvil de fidelización destinada a incentivar las compras en los establecimientos adheridos y estrechar la relación entre comerciantes y clientes.

La aplicación, disponible para dispositivos Android e iOS, permite a los usuarios registrarse gratuitamente y acumular saldo con sus compras para canjearlo posteriormente en los comercios participantes. Además, centraliza información de interés como promociones, noticias, agenda municipal, farmacias de guardia y un directorio de establecimientos organizado por categorías.

De este modo, Onda continúa con su apuesta por facilitar la adaptación del pequeño comercio a los nuevos hábitos de consumo y contribuir a que los establecimientos locales sean cada vez más competitivos y cercanos a sus clientes.