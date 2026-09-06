El precinto que arruina el verano a una feriante en Orpesa
La propietaria del ‘pulpo’ denuncia pérdidas y costes añadidos tras trasladar la atracción a Benicarló, mientras el consistorio sostiene que el cierre se apoyó en informes técnicos desfavorables
El precinto de una atracción instalada en un solar privado de la avenida Valencia de Orpesa ha terminado con el ‘pulpo’ fuera del municipio y trasladado a Benicarló para poder continuar la campaña de verano. Su propietaria, Rebeca Reina, denuncia las pérdidas y los gastos añadidos que le ha supuesto la situación, mientras el Ayuntamiento defiende que la actuación municipal estuvo respaldada por informes técnicos desfavorables.
Desde el consistorio señalan además que esta circunstancia fue comunicada a la propietaria y afectada por el expediente. El cierre, por tanto, se produjo después de que los servicios técnicos municipales concluyeran que la instalación no cumplía las condiciones requeridas.
Reina discrepa, sin embargo, del criterio aplicado. La dueña explica que llevaba seis temporadas trabajando en este recinto y cuatro años ocupando el mismo punto, y sostiene que el conflicto se centró en la distancia existente entre la atracción y una vivienda próxima.
Una discrepancia sobre la distancia
Según la feriante, el Ayuntamiento exigía una separación de tres metros y le planteó desplazar la instalación aproximadamente un metro. Reina sostiene que el punto más cercano estaba a 1,70 metros del cerramiento, aunque la vivienda se encontraba a una distancia superior, y asegura que su ingeniero interpretaba que la medición debía realizarse respecto al inmueble y no desde el muro exterior.
La atracción había comenzado a funcionar la víspera de San Juan después de presentar el contrato de arrendamiento y la documentación técnica. Posteriormente recibió una orden para desmontar en 48 horas y, una vez transcurrido el plazo, la Policía Local procedió al precinto en cumplimiento de la resolución municipal.
La propietaria presentó un recurso y mantuvo una reunión con el alcalde y responsables municipales para intentar encontrar una solución. Reina asegura que, transcurrido ya el plazo de un mes que le indicaron para resolverlo, todavía no ha recibido respuesta. Finalmente, ante la imposibilidad de continuar la actividad en ese emplazamiento, decidió desmontar a principios de agosto.
La atracción continúa la temporada en Benicarló
El ‘pulpo’ se encuentra actualmente instalado en Benicarló. Reina asegura que el traslado le ha supuesto nuevos costes de desmontaje, montaje y alquiler de otra parcela, además de los ingresos que dejó de percibir durante el tiempo que la atracción permaneció cerrada.
La feriante mantiene sus discrepancias con la actuación seguida y estudia posibles reclamaciones por los perjuicios ocasionados. El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que el precinto respondió a los informes desfavorables emitidos por sus técnicos.
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