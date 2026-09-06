El pregón infantil pone el broche de oro a 17 días de fiesta en l’Alcora

El tradicional pregón infantil volvió a conceder el protagonismo a los más pequeños en la jornada de clausura de las fiestas del Cristo de l’Alcora, que este domingo llegaron a su fin después de 17 días de celebraciones en la capital de l’Alcalatén.

El desfile estuvo amenizado por la Colla Gegantera de l’Alcora y la charanga Una i Monanem, que llenaron de música y ambiente festivo las calles de la localidad. La comitiva concluyó su recorrido en la Pista Jardín, donde la compañía Xarxa Teatre representó su espectáculo Flamingos. Una ‘globotà’ completó la programación dedicada al público infantil.

La última jornada de las fiestas también sirvió para clausurar las distintas exposiciones abiertas durante las celebraciones. Estas muestras constituyen uno de los apartados más arraigados y valorados del programa por su respaldo a la creatividad artística local.

La traca pone el punto final

El punto final llegó por la noche con la tradicional traca de fin de fiestas, que recorrió algunas de las calles y plazas más céntricas de l’Alcora hasta desembocar en la plaza del Ayuntamiento. Allí tuvo lugar el remate final ante numerosos vecinos, la reina y sus damas.