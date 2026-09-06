El testimonio de una pareja de Nules en el terremoto de Colombia: «En un minuto te pasan mil cosas por la cabeza, solo quieres que pare»

A la hora de escoger un destino turístico, se pueden valorar multitud de opciones, como los atractivos del país, la gastronomía, la cultura, las opciones lúdicas... La posibilidad de ser víctima de una catástrofe natural no suele estar entre las preocupaciones de un viajero, «si fuera así, no saldrías de casa», asegura Silvia Vilar, una vecina de Nules que, junto a Ramón, su marido, pasó en agosto por una experiencia aterradora, porque así es un terremoto para quien no lo ha vivido nunca.

Más de cuarenta países del mundo se encuentra en el límite de las placas tectónicas que conforman el planeta tierra, por lo que tienen altas probabilidades de sufrir seísmos de magnitudes importantes. Entre ellos está Colombia.

En su historia reciente, el país ha sufrido al menos seis grandes seísmos. El más grave en 1906, rozó los 9 puntos en la escala de Richter. El más reciente se registró hace menos de un mes, el 10 de agosto, alcanzó los 7,4. Las cifras oficiales hablaban a finales del mes de más de 320 fallecidos y casi 300 desaparecidos.

Unos datos que estremecen, sobre todo cuando eres consciente de que has estado allí y puedes contarlo como una experiencia vital más. Silvia confiesa que el shock quedó latente en su interior hasta que regresó a casa. Hasta ese momento «me venía al pensamiento a menudo, pero no lo exteriorizaba,», aunque «un día, sin más, me puse a llorar, solo entonces compartí en casa como me sentía. Tenemos dos hijos y te pasan muchas cosas por la cabeza. Pasamos muchísimo miedo».

Ramón y Silvia, matrimonio de Nules, durante su viaje a Colombia. / MEDITERRÁNEO

Este matrimonio de Nules llegó a Colombia el día 2 de agosto. Antes de llegar al eje cafetero, el día 9 por la tarde, pasaron por el Amazonas y Cartagena. Su destino era una finca de Quimbaya, donde iban a conocer una plantación de café y Armenia, la capital del departamento de Quindío, entre otras experiencias.

Ese lunes por la mañana estaban desayunando cuando «notamos como un mimbreo en el suelo». Silvia imaginó que como se encontraban en una parcela en la que había animales como vacas y caballos, «estarían trabajando». Pero de inmediato, «a los locales les saltó una alerta en el móvil, como el ES-Alert de aquí, y en seguida nos dijeron que saliéramos fuera». Concentraron a los residentes en un lugar descubierto entre el edificio y la piscina, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta información.

Un minuto eterno

Cuenta que el terremoto con mayor intensidad duró un minuto y cuatro segundos, «que fue eterno». Un tiempo en el que «te pasan mil cosas por la cabeza. Yo solo quería que parara, te desestabiliza muchísimo». Ante ellos, columnas del edificio en el que habían estado comiendo empezaron a desmoronarse. Silvia recuerda que se dijo que «si cae, tendremos que correr y quería buscar un lugar para sentirnos seguros». En esa corta fracción de tiempo, «me giré hacia la derecha y vi una caseta hecha con cañas de bambú, ni se movía, es un material muy flexible y muchas construcciones allí están hechas con eso».

Cuando paró el primer terremoto, el más intenso, de inmediato escribió un mensaje al grupo de su familia «lo iban a ver por las noticias y queríamos que supieran lo que había pasado y que estábamos bien»

En el vídeo que le pasaron muchos días después, a Silvia se la puede ver agarrada a su marido con el móvil en la mano. «Hay quien me dice que pese a todo estaba grabando, pero no fue así. No estaba grabando, solo lo tenía así en la mano, no sé por qué».

El móvil lo utilizó conscientemente en cuanto la tierra dejó de temblar. Su primer instinto le dijo que tenía que escribir un mensaje al grupo de mensajería de su familia. «El primero que escribí lo borré, pero después lo volví a escribir, porque pensé que lo iban a ver por televisión». Y fue una decisión acertada, porque poco después se quedaron incomunicados durante dos días. Les avisó de que había habido un terremoto «pero estábamos bien».

Esta vecina de Nules tiene muy presente que un día antes «estuvimos en un piso dieciséis». En la finca en la que se hospedaban, no había grandes construcciones y estaban a unos 60 kilómetros del epicentro. Ese era su destino. Sintieron hasta dos réplicas. Una a los 45 minutos y la tercera «sobre las cinco de la tarde, estábamos en la habitación, aunque no la notó todo el mundo». Más tarde se enteró de que hubo más de noventa. «Teníamos en la mente Venezuela, que hubo un terremoto fuerte días después» y por esa razón, el resto del viaje «dormíamos vestidos y con la maleta hecha».

Insiste mucho en resaltar la calidad humana de los locales. Después del terremoto «se fueron a sus casas para ver a sus familias, podían ir en moto, y al volver, mantenían la misma sonrisa, tranquilizándonos, siempre diciendo "a servir" y "a la orden", cuando en realidad quienes necesitaban ayuda eran ellos».

Ramón y Silvia durante su estancia en Colombia, que coincidió con el último terremoto en el país. / MEDITERRÁNEO

A su viaje le quedaba más de una semana y decidieron no volver a casa. Los lugares que les quedaban por visitar no eran sísmicos, tal y como les explicaron, aunque tuvieron que alterar ligeramente sus planes. «A los dos días teníamos que ir a Medellín y el aeropuerto de Pereira estaba destrozado», por lo que tuvieron que hacer el trayecto en autobús.

Tuvieron la oportunidad de comprobar los destrozos del intenso temblor de tierra, con desprendimientos en carreteras y edificios destrozados, aunque lo que les llamó especialmente la atención fue los que aguantaron el azote.

Silvia concreta la visita que hicieron a una tienda en uno de los pueblos afectados. A su propietario le preguntaron cómo había vivido el seísmo y «muy amable, nos invitó a entrar en la planta baja» para que comprobaran que la estructura estaba hecha de caña de bambú y la cubierta «de estiércol de caballo y cal», lo que hace las construcciones flexibles. Las partes de obra convencional sí que habían sufrido daños.

Lo que queda del viaje

Hace menos de un mes de aquel día, y Silvia tiene varias reflexiones que cohabitan en su interior. Por un lado, que no es una experiencia que nadie quiera vivir, de hecho, ese es su deseo, no tener que verse nunca más en esa tesitura, aunque remarca lo importante que fue «tener al lado a la persona que quiero», en un momento tan extremo.

A su vez, tiene muy presente que «están pasando muchísimas cosas catastróficas, te preguntas qué está pasando con tanto cambio y las muertes que se están produciendo por fenómenos naturales». Aun así, su intención es seguir viajando a cualquier lugar del mundo como han hecho hasta ahora «porque nos gusta mucho hacerlo y no puedes estar pensando en que puedan pasar cosas, porque no saldrías de casa», insiste.

Y la última y más importante de sus conclusiones: «Colombia es maravillosa y su gente es espectacular. Durante el tiempo que estuvimos en la finca no nos faltó de nada, tenemos un recuerdo muy bonito. Hemos vuelto encantados del país».