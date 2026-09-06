Torreblanca convierte su historia en teatro por los 450 años de la Carta Pobla
Más de 15 vecinos recrean los principales episodios del pasado local junto a la Associació 9 d’Octubre y Xicunut Teatre a los pies de la ermita de Sant Francesc
Torreblanca vivió una noche especial con la representación de Històries de Torreblanca i l’atorgament de la Carta Pobla, una obra de teatro estrenada en el municipio con motivo de la conmemoración del 450 aniversario de la Carta Pobla. La propuesta permitió recuperar distintos episodios de la historia local y acercar a vecinos y visitantes los orígenes de Torreblanca a través de la cultura y la participación ciudadana.
Más de 15 vecinos y vecinas de Torreblanca, junto a la Associació 9 d’Octubre, subieron al escenario bajo la dirección de Xicunut Teatre para dar vida a diferentes momentos del pasado del municipio. La obra abordó la primera Carta Pobla, actualmente desaparecida, así como el asalto de los piratas berberiscos, la batalla de Tedeliz y la recuperación de la custodia.
El eje central de la representación fue el otorgamiento de la Carta Pobla por parte del obispo de Tortosa en 1576, con el objetivo de repoblar Torreblanca. Esta efeméride cumple este año 450 años y protagoniza una programación especial para poner en valor la historia, el patrimonio y la identidad del municipio.
La ermita de Sant Francesc, escenario de la representación
La representación tuvo como escenario los pies de la recientemente rehabilitada ermita de Sant Francesc, un espacio cargado de historia que volvió a llenarse de cultura, emoción y vida. El entorno permitió reforzar el carácter de una propuesta que combinó memoria, patrimonio y participación vecinal.
La concejala de Cultura, Gema Edo, destacó que «esta obra ha sido una manera muy especial de recordar nuestros orígenes y de acercar nuestra historia a la ciudadanía. Ver a tantos vecinos y vecinas implicados, dando vida a episodios tan importantes de Torreblanca, demuestra que nuestra cultura también se construye desde la participación y el compromiso de nuestro pueblo».
Edo puso también en valor el escenario elegido para la representación: «La ermita de Sant Francesc es un lugar con una enorme carga histórica y simbólica, y poder disfrutar allí de esta obra, después de su rehabilitación, ha sido una experiencia muy emocionante. Hemos podido unir patrimonio, cultura e historia en una noche que quedará en la memoria de Torreblanca».
Actos por el 450 aniversario
Con esta representación, el Ayuntamiento continúa con los actos conmemorativos del 450 aniversario de la Carta Pobla, una celebración que busca reivindicar el pasado del municipio y compartirlo con las generaciones actuales y futuras.
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