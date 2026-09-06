Trece proyectos optan a las ayudas para ampliar el museo modernista al aire libre de Burriana

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la Concejalía de Patrimonio, ha cerrado la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación y puesta en valor de edificios protegidos situados en el Conjunto Histórico de la ciudad con un total de 13 solicitudes presentadas. De estas, 12 corresponden a intervenciones en fachadas y una incluye actuaciones tanto en fachadas como en el interior del inmueble.

La línea de ayudas, dotada con 50.000 euros, tiene como objetivo fomentar la conservación del patrimonio arquitectónico local y avanzar en la configuración de un Museo Modernista al aire libre. Estas ayudas ya han beneficiado a 22 edificios modernistas y buscan transformar el casco histórico en un espacio cultural abierto y de referencia.

Tres líneas de actuación

El programa contempla tres líneas de actuación diferenciadas. La primera, para la rehabilitación de fachadas: hasta el 80% del presupuesto protegible para reparación de revestimientos, pintura, carpintería, cerrajería y elementos ornamentales, respetando la configuración original.

La segunda, para la instalación de iluminación ornamental: hasta el 90% del presupuesto, con tecnología LED para realzar elementos arquitectónicos relevantes sin alterar la estética.

Y la tercera, para la rehabilitación interior: hasta el 60% del presupuesto protegible, para obras que mejoren la accesibilidad, eliminen humedades, reformen servicios esenciales o retiren elementos impropios.

Una de las fachadas que forman parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. / MEDITERRÁNEO

Para optar a las ayudas será necesario haber actuado previamente sobre la fachada o que esta presente un estado adecuado de conservación. Ahora, tras la presentación de las solicitudes, estas serán evaluadas por los servicios técnicos municipales, que determinarán la viabilidad, el presupuesto protegible y la adecuación de cada proyecto a las directrices de conservación patrimonial.

Cabe recordar que, a lo largo de la presente legislatura, el Ayuntamiento de Burriana ha destinado un total de 200.000 euros a estas subvenciones, que ya se han concedido a 22 inmuebles, a la espera de resolver el proceso administrativo correspondiente a la convocatoria del presente ejercicio.

Ciudad de Museos

De este modo, el Ayuntamiento sigue protegiendo y proyectando su patrimonio cultural e histórico con el objetivo prioritario de transformar la ciudad en un auténtico museo al aire libre que invite a vecinos y visitantes a disfrutar de un paseo único por sus calles.

Dentro de esta apuesta por dotar al municipio de un valor diferencial frente a otros destinos de la provincia, el consistorio también ha logrado, por un lado, desbloquear con la Generalitat Valenciana la situación administrativa del Museo de la Naranja, tras 14 años cerrado, para asumir su gestión directa y garantizar la reapertura y, por otro lado, licitar las obras para la adecuación del espacio físico del Museo Cardenal Tarancón en el Racó de l’Abadia.

La concejala de Patrimonio, Suni Fandos, ha destacado que «nuestro patrimonio arquitectónico es una de las mayores señas de identidad de Burriana y desde el equipo de gobierno queremos volcar todos los esfuerzos en ayudar a los propietarios a embellecer, conservar y mantener en óptimas condiciones las joyas de nuestro conjunto histórico».

Fandos ha añadido que «con los avances del Museo de la Naranja, el Museo Cardenal Tarancón y la recuperación de nuestras fachadas emblemáticas, estamos configurando un verdadero museo al aire libre que supone un valor diferencial único frente a otros destinos de la provincia. Este atractivo cultural e histórico nos permitirá diversificar nuestra oferta, atraer visitantes durante todo el año y avanzar de forma decidida hacia nuestro modelo turístico».