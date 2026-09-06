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En honor a la Misericòrdia

Tres heridos en una accidentada tarde de toros en las fiestas de Burriana

Un aficionado tiene que ser trasladado al hospital tras sufrir un revolcón, mientras que otros dos resultan heridos por asta de toro

Uno de los toros que han exhibido este domingo por la tarde en Burriana.

Uno de los toros que han exhibido este domingo por la tarde en Burriana. / Isabel Calpe

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Isabel Calpe

Burriana

La tarde taurina de este domingo en las fiestas de Burriana se ha saldado con varios sustos y tres personas heridas, aunque ninguno de los incidentes ha revestido gravedad.

El percance más aparatoso se ha producido en el Pla, a la altura del pilón, donde un aficionado ha sufrido un revolcón. El hombre ha sido trasladado al hospital por precaución, ya que se encontraba mareado tras el golpe sufrido, aunque su estado no reviste mayor gravedad.

Un instante de una de las exhibiciones de esta tarde. Detrás del tablón se encontraba el aficionado que ha sufrido el primer revolcón.

Un instante de una de las exhibiciones de esta tarde. Detrás del tablón se encontraba el aficionado que ha sufrido el primer revolcón. / Isabel Calpe

La jornada también ha dejado dos heridos por asta de toro que no han precisado traslado hospitalario. El primero ha sufrido una herida en el glúteo en la plaza Major, mientras que el segundo ha resultado herido en un brazo en el Pla.

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Ambos han sido atendidos tras los respectivos incidentes en una tarde especialmente movida dentro de la programación taurina de las fiestas de la Misericòrdia.

Programa oficial de las fiestas de la Misericòrdia de Burriana

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