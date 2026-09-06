Vila-real vive sus fiestas desde la cuna con una concentración de bebés

Los protagonistas más jóvenes de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia tuvieron este domingo su propia cita. Los niños y niñas nacidos en Vila-real durante 2025 y 2026 participaron, acompañados por sus familias, en la sexta edición de una concentración que ya se ha convertido en una entrañable tradición dentro de la programación festiva.

VILA-REAL. CONCENTRACION DE NIÑOS NACIDOS EN 2026 / Kmy Ros

La VI Concentración de niños y niñas nacidos en Vila-real reunió a numerosas familias y vecinos que quisieron compartir una jornada pensada para dar la bienvenida a las nuevas generaciones de la ciudad. Los más pequeños centraron todas las miradas en un encuentro marcado por el ambiente familiar y festivo.

Otra foto del acto. / Mediterráneo

La convocatoria estuvo organizada por la Junta de Festes y contó con la participación del grupo de baile de las Filles de Maria del Rosari, El Trull y la Colla Gegantera, que aportaron música, danza y tradición a la celebración.

El acto permitió reunir a bebés nacidos durante los dos últimos años y convertir las fiestas patronales en un punto de encuentro entre familias. La elevada participación volvió a evidenciar el arraigo de una iniciativa que alcanza ya su sexta edición y que busca hacer partícipes de las celebraciones a los vila-realenses prácticamente desde la cuna.

También asistieron el alcalde de Vila-real, José Benlloch; la reina de las fiestas de 2026, Berta Beteta Beltrán, y las damas Marta Usó Folch, Paula Vila Segura, Núria Seriols Cerisuelo, Paula Costa Boix, Natalia Amposta Andrés y Patricia Torres Héctor.