17 días, más de 150 actos y miles de personas: así despide l’Alcora sus Fiestas del Cristo 2026

L’Alcora ha cerrado unas Fiestas del Cristo 2026 “para la historia”. Durante 17 días, más de 150 actos han llenado el municipio de actividad, con una respuesta multitudinaria y una programación especialmente diversa, fruto de la implicación del Ayuntamiento, peñas, asociaciones, clubes, establecimientos hosteleros y otros colectivos.

En este sentido, el Ayuntamiento realiza un balance muy positivo de unas fiestas que han conseguido movilizar a públicos de todas las edades y gustos. Durante más de dos semanas han convivido grandes conciertos, festejos taurinos, deporte, tradición, cultura, actividades infantiles, gastronomía, tardeos y baile, con calles y plazas llenas y una elevada participación como denominador común.

Entre los grandes termómetros de esta respuesta se encuentra el concierto estelar de Leire Martínez, que reunió a alrededor de 1.500 personas; el popular pa i porta, con cerca de 3.000 asistentes; y el concurso de paellas, con más de 1.600 participantes. También han destacado por su elevada afluencia la Volta a Peu, que reunió a más de 900 corredores y corredoras, los festejos taurinos -con especial protagonismo del primer encierro de seis toros cerriles de Domínguez Camacho- y los numerosos tardeos, que han contribuido a mantener el ambiente festivo durante buena parte de las jornadas.

El alcalde, Samuel Falomir, ha destacado que “si algo ha definido estas fiestas ha sido la respuesta de la gente. Hemos visto l’Alcora llena y activa en propuestas completamente diferentes, con actos multitudinarios dirigidos a públicos de todas las edades. Y creo que precisamente ahí está uno de los grandes éxitos de esta edición: en haber conseguido unas fiestas muy participativas y, al mismo tiempo, extraordinariamente diversas”.

La Corte de Honor 2026, encabezada por su reina, Balma Aparici, ha tenido una presencia especialmente destacada a lo largo de las fiestas, participando con entusiasmo y cercanía en numerosos actos y acompañando los momentos más significativos de la programación. La Proclamación, la Coronación y la tradicional cena y baile de gala han sido, asimismo, algunas de las citas con mayor seguimiento y participación de esta edición.

Una edición especialmente significativa

A la elevada participación se ha sumado el carácter histórico de una edición marcada por la celebración del 325 aniversario de la procesión del Cristo del Calvario. Así, el Día del Cristo volvió a convertirse en una de las jornadas más emotivas y participativas de las fiestas y recuperó, después de más de una década, el tradicional castillo de fuegos artificiales, que no se celebraba desde 2013.

325 aniversario de la procesión del Cristo del Calvario. / Mediterráneo

La música ha protagonizado también algunos de los eventos de mayor afluencia. Además del concierto de Leire Martínez, la actuación sinfónica de Mocedades junto a la Agrupació Musical l’Alcalatén convirtió la plaza del Ayuntamiento en escenario de una de las noches más especiales de la programación, dentro del homenaje dedicado a la tercera edad. También destacó el concierto de l’Alcora Secret Society, otra propuesta con marcado protagonismo local. Orquestas, conciertos, discomóviles y tardeos han completado una oferta musical muy amplia.

Por otro lado, la programación taurina ha vuelto a movilizar a numerosos aficionados, con una intensa sucesión de bous per la vila, encierros y otros festejos durante las diferentes jornadas. A ello se han sumado la elevada respuesta de las citas deportivas, las actividades infantiles y juveniles, las propuestas culturales y artísticas, los actos dedicados a las personas mayores y las iniciativas gastronómicas.

La concejala de Fiestas, Vanessa Periz, ha puesto el foco en el trabajo previo que requiere una programación de estas características. “Detrás de las celebraciones hay muchos meses de preparación, coordinación y ajustes para intentar que convivan propuestas muy diferentes y que haya opciones atractivas para públicos distintos. Ver ahora el resultado y la respuesta del público compensa todo ese trabajo”, ha señalado.

Gran implicación vecinal

El Ayuntamiento destaca también la amplia implicación de peñas, asociaciones, clubes, establecimientos hosteleros y otros colectivos, cuya participación ha sido fundamental para enriquecer la programación y mantener vivo el ambiente durante todos los días de celebración.

Falomir ha querido reconocer esta participación y destacar la labor de la concejala de Fiestas, Vanessa Periz: “Quiero agradecerle la dedicación, la coordinación y tantas horas de trabajo durante estos meses. Y, junto a ella, a peñas, asociaciones, clubes, hostelería, comercios, patrocinadores y a toda la gente que se implica para que l’Alcora viva estos días con tanta intensidad”.

Por su parte, Periz ha agradecido “el enorme trabajo de la comisión de fiestas, la comisión taurina, la brigada municipal, la policía local, los servicios municipales y todas las personas que han trabajado antes, durante y después de cada acto para que todo pudiera desarrollarse con normalidad”.

El consistorio ha agradecido igualmente la paciencia y comprensión del vecindario ante las molestias que inevitablemente genera una programación de estas características, con cortes de tráfico, cambios de circulación, música y la ocupación del espacio público durante más de dos semanas.

“Han sido 17 días muy intensos, pero también 17 días en los que l’Alcora ha demostrado una enorme capacidad para participar, convivir y disfrutar de propuestas muy diferentes. Cerramos unas fiestas que, por su respuesta, su diversidad y también por el significado especial del 325 aniversario, quedarán en el recuerdo”, ha concluido Falomir.