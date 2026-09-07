Benicarló mejora el Camí Vell de Càlig para reforzar el acceso al polígono

La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Benicarló ha iniciado las obras de adecuación del Camí Vell de Càlig, uno de los principales accesos al polígono industrial El Collet, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y las condiciones de esta vía.

La actuación cuenta con una inversión de 231.000 euros y responde a una de las principales demandas del sector industrial, representado por la EGM Abastos-Collet. Los trabajos contemplan la mejora del asfaltado, la adecuación del carril bici y la mejora de la iluminación.

El concejal de Urbanismo, Borja Castell, destacó la importancia de esta intervención “para mejorar uno de los accesos más utilizados al área industrial y adecuarlo a las necesidades de las empresas y de las personas que diariamente se desplazan hasta El Collet”. Castell apuntó que la actuación “permitirá avanzar hacia un acceso más seguro y accesible para trabajadores, empresas y usuarios”.

Las obras están subvencionadas por el Ivace, de la Conselleria de Industria y se prevé su finalización a mediados de octubre.