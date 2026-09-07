Burriana viste de historia los 50 años de la Comisión del Bou: una escultura y el imponente toro ‘Tutor’, de Garcigrande
La celebración ha reunido a varias generaciones de la entidad en una emotiva jornada que ha servido de antesala al día grande de la Misericòrdia
Burriana ha vivido una víspera de la Misericòrdia marcada por los 50 años de historia de la Comisión del Bou, una efeméride que ha reunido a distintas generaciones vinculadas a la entidad y que ha dejado varias imágenes para el recuerdo.
Los actos han comenzado al mediodía en la plaza Mayor con el lanzamiento de 50 carcasas, una por cada año de trayectoria de la comisión. Entre los asistentes se encontraban la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; el vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, junto a diversos alcaldes y representantes políticos de la provincia y miembros de la Comisión del Bou de distintas épocas.
La segunda parada ha sido la plaza de la Mercé, frente a los antiguos corrales, donde se ha desvelado una de las sorpresas de este aniversario. El artista burrianense Juan Poré ha creado una escultura de un toro bravo en plena carrera. La pieza, realizada en resina sobre una estructura metálica, pesa alrededor de 1.000 kilos y mide cerca de tres metros de longitud. La obra busca representar la fuerza, la tradición y la continuidad de una celebración taurina que forma parte de las fiestas de Burriana.
Homenaje sobre el ruedo
Por la tarde, los protagonistas de estos 50 años han vuelto a tomar las calles con un pasacalle histórico por la Vila. Miembros de la comisión de diferentes generaciones han participado en el recorrido vestidos con un polo y un pañuelo diseñados especialmente para la ocasión. La jornada también ha tenido un momento de recuerdo para el doctor Gustavo Traver, fallecido hoy mismo. Antes de la salida del primer toro se ha guardado un minuto de silencio en memoria del cirujano taurino burrianense, vinculado durante décadas a los dispositivos sanitarios de los festejos y uno de los impulsores de la unidad médica móvil de la ciudad.
El aniversario ha tenido su particular broche taurino con 'Tutor', un ejemplar de la ganadería Garcigrande patrocinado por el Ayuntamiento con motivo de las cinco décadas de la comisión. El toro, destinado inicialmente a ser lidiado en la plaza de Las Ventas, ha protagonizado la exhibición en el recinto taurino.
La víspera de la patrona ha mantenido además su programación festiva con el tradicional desfile de fanalets. Los más pequeños han preparado sus farolillos en el taller celebrado en el CMC La Mercé para lucirlos en el tradicional desfile de la noche. La jornada se completará con los conciertos de Taranto y Trébede en la plaza José Iturbi, como antesala al día grande de las fiestas.
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