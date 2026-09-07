Un club de golf emblemático de Castellón sale a subasta pública: este es el precio de salida

La Administración Concursal de Avanza Golf Panorámica, S.L., nombrada en el procedimiento concursal del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón de la Plana, ha lanzado a subasta pública la Unidad Productiva (UUPP) del complejo de golf de la empresa, ubicado en Sant Jordi (Castellón). Su precio de salida es de 1,2 millones de euros.

La operación se estructura bajo un modelo de "negocio en marcha" (going concern), lo que garantiza que las instalaciones continúen operando con total normalidad. El complejo mantiene abierta su actividad deportiva y de restauración, prestando servicio continuo a su masa social activa de aproximadamente 250 abonados y asegurando la subrogación patronal obligatoria de los 14 empleados de la plantilla (art. 44 del Estatuto de los Trabajadores).

Para asegurar la máxima transparencia y concurrencia internacional, se ha seleccionado a SURUS como socio estratégico debido a su experiencia en la subasta de unidades productivas complejas y su capacidad para captar inversores en mercados estratégicos. La operación se articula mediante un proceso de subasta con pujas a través de su portal Escrapalia, permitiendo que operadores de golf, cadenas hoteleras y grupos de inversión analicen el activo con total rigor técnico.

Algunas de las zonas exteriores e interiores del club Panorámica Golf en Sant Jordi. / Mediterráneo

Un activo de élite e infraestructura consolidada

La Unidad Productiva sale a subasta en un lote único e indivisible que integra la totalidad de los activos necesarios para dar continuidad a la explotación:

Infraestructura deportiva de nivel internacional: campo de golf de 18 hoyos (par 72) con trazado de autor diseñado por Bernhard Langer sobre 900.818 metros cuadrados reales (865.025 metros ccuadrados catastrales de suelo urbano). Está homologado para torneos del European Tour y Ladies European Tour, complementado con zona de Pitch & Putt y áreas de prácticas.

campo de golf de 18 hoyos (par 72) con trazado de autor diseñado por Bernhard Langer sobre 900.818 metros cuadrados reales (865.025 metros ccuadrados catastrales de suelo urbano). Está homologado para torneos del European Tour y Ladies European Tour, complementado con zona de Pitch & Putt y áreas de prácticas. Gestión hídrica automatizada: red de riego automatizada alimentada por un sistema de 7 lagos comunicados con concesión oficial de aguas.

red de riego automatizada alimentada por un sistema de 7 lagos comunicados con concesión oficial de aguas. Casa club e instalaciones de restauración: edificio de 1.200 metros cuadrados de arquitectura mediterránea que alberga recepción, vestuarios, tienda Pro-Shop, oficinas de gestión, y el Restaurante El Olivo equipado con salón, cocina industrial, barra, asador y terraza exterior.

edificio de 1.200 metros cuadrados de arquitectura mediterránea que alberga recepción, vestuarios, tienda Pro-Shop, oficinas de gestión, y el Restaurante El Olivo equipado con salón, cocina industrial, barra, asador y terraza exterior. Mantenimiento y parque móvil: naves operativas de 500 metroscuadrados y parque de maquinaria especializada en trabajo diario.

El activo se transmite bajo la modalidad «as-is / where-is» (en el estado técnico, jurídico y de conservación actual), lo que permite a operadores de golf, gestoras deportivas y grupos inversores adquirir una infraestructura plenamente operativa sin los riesgos ni plazos de desarrollo desde cero.

Hasta el 15 de diciembre

Para preservar la confidencialidad de los datos operativos y la rigurosidad del proceso, la venta se articula en fases estructuradas:

Información general y registro : consulta de los datos públicos del lote y landing del proyecto, la cual contiene todo el detalle del proceso de subasta, fotografías, vídeo y tour virtual.

consulta de los datos públicos del lote y landing del proyecto, la cual contiene todo el detalle del proceso de subasta, fotografías, vídeo y tour virtual. Acuerdo de Confidencialidad (NDA) : la firma obligatoria del NDA da acceso al Data Room digital completo (cuentas anuales, auditorías técnicas, censo laboral, inventarios y contratos) y permite coordinar visitas técnicas de inspección in-situ.

la firma obligatoria del NDA da acceso al Data Room digital completo (cuentas anuales, auditorías técnicas, censo laboral, inventarios y contratos) y permite coordinar visitas técnicas de inspección in-situ. Fianza y habilitación : para participar en la subasta online es requisito indispensable transferir un depósito de garantía de 65.000 euros (equivalente al 5% del precio de salida), el cual es totalmente reembolsable para las posturas no adjudicatarias.

para participar en la subasta online es requisito indispensable transferir un depósito de garantía de 65.000 euros (equivalente al 5% del precio de salida), el cual es totalmente reembolsable para las posturas no adjudicatarias. Subasta online : las pujas se celebrarán en directo en Escrapalia, con fecha límite de cierre fijada para el 15 de diciembre.

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Con esta acción, Avanza Golf Panorámica no solo busca optimizar el retorno para sus acreedores, sino que refuerza su compromiso con la sostenibilidad territorial del Maestrat, evitando el abandono de una infraestructura crítica para el turismo regional y promoviendo la inversión en un activo de economía circular plenamente funcional.