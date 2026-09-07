Adiós a un histórico parque acuático de Castellón que marcó una época: será un supermercado

El silencio y la maleza que durante décadas custodiaron los restos del Turbogán de Alcossebre han dejado paso al ruido de la maquinaria. Las obras para construir un gran supermercado de la franquicia Más y Más ya han comenzado en la zona de Las Fuentes, certificando la desaparición definitiva de una infraestructura que se había resistido a caer en el olvido.

Para los vecinos de Alcalà de Xivert-Alcossebre que vivieron aquella época, los trabajos representan mucho más que una transformación urbanística. Las máquinas derriban también uno de los grandes escenarios de su infancia, ligado a los veranos y a algunos de sus recuerdos más felices.

El gran reclamo de los años 80

Durante los primeros años de la década de los 80, este complejo recreativo se convirtió en uno de los grandes epicentros del ocio estival de la provincia de Castellón. En aquellos veranos, la frase Si no vos porteu bé, no anirem al Turbogán se transformó en una de las amenazas más efectivas de los padres hacia los chavales de la localidad.

Quedarse sin acudir al recinto significaba perderse uno de los principales acontecimientos sociales del verano, un castigo que ningún niño quería asumir. El Turbogán congregaba a familias y visitantes atraídos por unas instalaciones que, en aquel momento, resultaban completamente novedosas.

Fotos del Turbogán en su época de mayor apogeo en la década de los ochenta. / Juanfran Roca

Un parque pionero en Europa

Su inauguración causó un auténtico furor que traspasó las fronteras de la Comunitat Valenciana. El Turbogán estuvo considerado uno de los primeros parques acuáticos de Europa y abrió sus puertas en pleno despertar del turismo de masas en la costa castellonense.

La novedad y el desconocimiento alimentaron rápidamente su leyenda. De boca en boca se extendió la idea de que el complejo albergaba, probablemente, el tobogán más largo de España, una fama que aumentó todavía más su capacidad de atracción.

Aspecto del parque acuático hace unos años, completamente abandonado y tomado por la vegetación. / Juanfran Roca

Del Turbo al Kamikaze

El recinto desafiaba la gravedad de los bañistas mediante cuatro grandes toboganes, cada uno asociado a un nivel diferente de emoción: el misterioso Túnel, el veloz Turbo, el sorprendente Caramba y el vertiginoso Kamikaze.

Todos desembocaban en una gran piscina central que se llenaba a diario de risas y chapoteos. Una zona de restauración y varias tiendas de recuerdos completaban la oferta de un complejo en el que las familias podían pasar una jornada entera de diversión.

Imagen actual del recinto, con el perímetro vallado y las obras ya en marcha. / Juanfran Roca

La irrupción de Aquarama

El destino del pionero parque de Las Fuentes cambió para siempre a mediados de aquella década. El 4 de junio de 1986, Aquarama abrió sus puertas en la cercana Benicàssim con una superficie mucho mayor y atracciones más modernas.

La llegada de este nuevo competidor acabó con la exclusividad de la que había disfrutado el Turbogán en la zona. El recinto inició entonces un acusado y progresivo descenso de público que terminó abocándolo al cierre definitivo a finales de los años 80. Casi cuatro décadas después, la construcción del nuevo supermercado Más y Más pone ahora el punto final a sus últimos vestigios.