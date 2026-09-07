Onda quiere llenar de vida el Mercat: 10.000 euros, 700 regalos y una gran fiesta

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y la presidenta de la Asociación del Mercat Municipal, Pilar Bonaque, han formalizado esta mañana la firma de una ayuda directa de 10.000 euros con la que el Ayuntamiento refuerza su apoyo a los comerciantes tras el periodo de obras de remodelación de Plaza España.

La firma llega con la nueva plaza ya abierta a la ciudadanía y el entorno del Mercado Municipal completamente renovado. La actuación ha permitido ganar más arbolado y espacios de sombra, además de mejorar la accesibilidad y la conexión del Mercat con el resto del centro urbano, configurando un espacio más agradable para pasear, comprar y disfrutar.

Esta aportación económica forma parte de la estrategia municipal para acompañar al Mercat en esta nueva etapa, combinando el apoyo a sus comerciantes con campañas de promoción y actividades dirigidas a incrementar la afluencia de clientes y poner en valor el producto de proximidad.

Al respecto, Ballester ha destacado: “Abrimos una nueva etapa para el Mercat, con un entorno renovado y más iniciativas para impulsar las compras”. “El Mercat forma parte de la vida y de la identidad de Onda, por eso, vamos a seguir apostando por un comercio cercano y de calidad, generando nuevas oportunidades para nuestros comerciantes”, ha añadido.

La transformación de Plaza España ha supuesto una renovación integral del entorno inmediato del Mercado Municipal, incorporando más arbolado y zonas de sombra que hacen más amable la estancia y favorecen el tránsito peatonal y la actividad comercial.

A estas mejoras se suma la actuación realizada en el aparcamiento subterráneo, donde se han solucionado las filtraciones existentes y se ha instalado un nuevo ascensor, mejorando la accesibilidad y facilitando la llegada al mercado.

‘Més Mercat’

En paralelo, el Ayuntamiento mantiene activa hasta el próximo 19 de septiembre la campaña ‘Més Mercat’ para incentivar las compras, promocionar el producto de proximidad y atraer nuevos clientes. La iniciativa permitirá repartir más de 700 regalos entre las personas que realicen sus compras en los establecimientos adheridos.

Con esta campaña, el consistorio pone el foco en la oferta de productos de kilómetro cero, al tiempo que reconoce la fidelidad de los clientes habituales e invita a nuevos consumidores a descubrir el Mercado Municipal.

La campaña culminará el próximo sábado 19 de septiembre con la ‘Gran Fiesta del Mercado’, que se celebrará entre las 11.00 y las 14.00 horas en las propias instalaciones y contará con magia, animación infantil y música.