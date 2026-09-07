Peñíscola da el pistoletazo de salida a sus fiestas con la 'Crida'
El municipio inicia 11 días de celebraciones con el tradicional volteo de campanas y el protagonismo de la reina 2025 desde el balcón del ayuntamiento
Peñíscola ha iniciado este lunes 11 días de fiesta. El acto inaugural ha tenido lugar al mediodía, cuando la reina 2025 y su corte de honor protagonizaron, desde el balcón del ayuntamiento, la tradicional Crida con el volteo de campanas y disparo de cohetes anunciadores.
Cientos de niños y niñas con sus familias asistieron al acto, que siguió con el pasacalle amenizado por la asociación musical Papa Luna y la xaranga All i Pebre hasta el paseo Marítimo, donde la Coordinadora de Peñas organizó la degustación de horchata. Allí mismo, se instaló un gran tobogán acuático para grandes y pequeños.
Por la noche, como cada siete de septiembre, tendrá lugar el acto de proclamación en el parque de Artillería de la nueva Reina y su corte de honor.
Proclamación de la reina
Tras el séptimo día del novenario, la ciudadanía asistirá al solemne acto en el que se les impone la banda a tres jóvenes, dos niños y tres niñas. Carla Colom será proclamada reina, recibiendo el testigo de su antecesora, Blanca Rovira. Además, el acto seervirá también para dar a conocer a los mantenedores del acto, los grupos culturales de Danses y Dansa-Batalla de Moros i Cristians.
Mañana, martes, Peñíscola honrará a su patrona, la Virgen de Ermitana con la primera actuación de las tradicionales danses, dansa-batalla de Moros i Cristians, cavallets y la tradicional loa.
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