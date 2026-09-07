Peñíscola da el pistoletazo de salida a sus fiestas con la 'Crida'

Peñíscola ha iniciado este lunes 11 días de fiesta. El acto inaugural ha tenido lugar al mediodía, cuando la reina 2025 y su corte de honor protagonizaron, desde el balcón del ayuntamiento, la tradicional Crida con el volteo de campanas y disparo de cohetes anunciadores.

Cientos de niños y niñas con sus familias asistieron al acto, que siguió con el pasacalle amenizado por la asociación musical Papa Luna y la xaranga All i Pebre hasta el paseo Marítimo, donde la Coordinadora de Peñas organizó la degustación de horchata. Allí mismo, se instaló un gran tobogán acuático para grandes y pequeños.

Por la noche, como cada siete de septiembre, tendrá lugar el acto de proclamación en el parque de Artillería de la nueva Reina y su corte de honor.

Proclamación de la reina

Tras el séptimo día del novenario, la ciudadanía asistirá al solemne acto en el que se les impone la banda a tres jóvenes, dos niños y tres niñas. Carla Colom será proclamada reina, recibiendo el testigo de su antecesora, Blanca Rovira. Además, el acto seervirá también para dar a conocer a los mantenedores del acto, los grupos culturales de Danses y Dansa-Batalla de Moros i Cristians.

Mañana, martes, Peñíscola honrará a su patrona, la Virgen de Ermitana con la primera actuación de las tradicionales danses, dansa-batalla de Moros i Cristians, cavallets y la tradicional loa.