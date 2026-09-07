El riesgo de inundaciones centra una jornada clave en Almassora con alcaldes, técnicos y emergencias

El Ayuntamiento de Almassora ha acogido este lunes la primera de las seis jornadas informativas sobre el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones, una iniciativa organizada por la Conselleria de Emergencias e Interior y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para reforzar la prevención y mejorar la coordinación municipal ante posibles episodios de lluvias intensas e inundaciones.

El encuentro ha reunido a alcaldes, concejales, técnicos de diferentes organismos, agentes de Policía Local y miembros de Protección Civil con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de los municipios ante fenómenos meteorológicos adversos.

La jornada ha contado con la participación del secretario autonómico de Emergencias e Interior y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Fernando Lasheras; el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, Andrés Balfagó; el presidente de la FVMP, Adrián Casabó; y la alcaldesa de Almassora, María Tormo.

Almassora apuesta por la prevención ante las lluvias intensas

La alcaldesa de Almassora ha sido la encargada de abrir la jornada y ha agradecido a la Conselleria de Emergencias e Interior y a la FVMP que hayan elegido el municipio para celebrar este primer encuentro.

Tormo ha destacado la importancia de estar preparados ante posibles episodios de lluvias intensas y ha señalado que, para un municipio como Almassora, “hablar de prevención es hacerlo de responsabilidad”.

“La prevención es la primera herramienta que tenemos para proteger a nuestros vecinos”, ha afirmado la alcaldesa, quien ha considerado fundamental “conocer los riesgos, tener claros los protocolos y saber cómo actuar en cada momento”.

En este sentido, Tormo ha puesto también el foco en la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia como un elemento esencial para garantizar una respuesta eficaz. “Es clave para dar una respuesta rápida, eficaz y ordenada cuando llega una emergencia”, ha subrayado.

El Ayuntamiento de Almassora ya ha reforzado en las últimas semanas diferentes actuaciones preventivas ante la posibilidad de lluvias intensas. Entre ellas destaca la intensificación de la limpieza de imbornales, con trabajos destinados a garantizar su correcto funcionamiento y favorecer la evacuación del agua.

Estas labores se complementan con la revisión anual de las estaciones de bombeo de la playa de Almassora y con las actuaciones realizadas durante el verano mediante el Plan de Empleo Agrario en caminos rurales, acequias y zonas de escorrentía.

La alcaldesa, María Tormo, destaca que la prevención es subraya la importancia de la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia. / MEDITERRÁNEO

Más coordinación municipal frente al riesgo de inundaciones

Por su parte, el presidente de la FVMP, Adrián Casabó, ha resaltado que estas jornadas permiten establecer “una colaboración más directa y personalizada con los ayuntamientos”, al tratarse de la administración más próxima a los ciudadanos.

Según Casabó, esta colaboración permitirá mejorar la preparación y capacidad de respuesta de los municipios ante situaciones de emergencia.

“Desde la FVMP vamos a acercar este plan de riesgo de inundaciones a todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana con diferentes jornadas que buscan conseguir que los municipios sean más eficaces y efectivos en la respuesta ante posibles fenómenos meteorológicos adversos”, ha explicado.

En la misma línea, el secretario autonómico de Emergencias, Fernando Lasheras, ha señalado que el objetivo es “generar seguridad a través de la prevención, la información y la preparación”.

Lasheras ha incidido en la necesidad de mejorar la coordinación y la planificación para facilitar la toma de decisiones preventivas y ha insistido en que los planes municipales de emergencia, los protocolos de actuación y los procedimientos de comunicación deben mantenerse actualizados y ser conocidos por todos los agentes implicados.

Protocolos, alertas y medidas de protección ante inundaciones

Durante la jornada se han abordado los principales aspectos de la Campaña de Prevención de Inundaciones, así como el funcionamiento del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones, los municipios considerados de riesgo, los sistemas de alerta y seguimiento y los diferentes escenarios de preemergencia y emergencia.

Los participantes también han profundizado en la operativa municipal ante inundaciones, las funciones de los planes municipales, el contenido del Plan de Actuación Municipal (PAM), el funcionamiento del Cecopal y las medidas de protección dirigidas a la población.

Otro de los contenidos centrales ha sido la guía de recomendaciones ante fenómenos meteorológicos adversos, con especial atención a los umbrales de lluvia, las actuaciones que deben adoptarse según los distintos niveles de alerta y los mecanismos de comunicación con la ciudadanía.

“Esta jornada nos permite actualizar conocimientos, revisar procedimientos y conocer mejor las herramientas de las que disponemos para actuar ante una situación de emergencia”, ha explicado Tormo.

La alcaldesa ha añadido que desde Almassora se seguirá trabajando para “mejorar nuestra preparación y nuestra capacidad de respuesta” ante episodios de lluvias intensas y posibles inundaciones.