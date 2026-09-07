De sargento en París a pescadora en Castellón: la extraordinaria vida de Edith Jullia

Se puede decir, claro y sin rodeos, que si hay una mujer valiente, esa es Edith Jullia Coupaud. Nacida en Toulouse (Francia), en 1964, con tan solo 20 años, tomó una decisión poco común para su época: enrolarse en el Ejército francés, en un contexto en el que la presencia femenina era mínima y los roles estaban claramente dominados por hombres.

Durante su formación pasó tres meses en una academia en Normandía. Superado este periodo con éxito, fue destinada a París, concretamente a las inmediaciones de los Campos Elíseos. Gracias a su preparación académica, ascendió rápidamente al grado de sargento y asumió una responsabilidad destacada al frente del sistema de telecomunicaciones, algo especialmente relevante en una época en la que la mujer apenas tenía visibilidad dentro de las estructuras militares.

«Nunca he tenido ningún problema y en todo momento me he sentido respetada, porque estaba rodeada de hombres, tanto mandos como soldados. Fue una época muy bonita e interesante de mi vida, que siempre llevaré en el corazón. Aquella fue una experiencia muy positiva, porque conocí el respeto y, siendo mujer, siempre me sentí respetada», recuerda Jullia.

Tras tres años de servicio y por motivos familiares, decidió abandonar el Ejército, cerrando una etapa que marcaría profundamente su carácter.

De París a la playa de Moncofa

Una vez fuera del ámbito militar, Edith inició una nueva etapa profesional como secretaria en el sector de las telecomunicaciones, en una oficina cercana a Saint-Denis, donde trabajó durante trece años. Sin embargo, su destino dio un giro inesperado en 1973 cuando, gracias a un contacto personal, decidió pasar sus vacaciones de verano en el hostal Pinche, en la playa de Moncofa. La tranquilidad de aquel entorno la cautivó desde el primer momento.

Al año siguiente regresó y fue entonces cuando conoció a Vicente Lacomba, un marinero que vivía en la misma playa. A partir de ese momento, la vida de Edith Jullia cambió por completo, ya que entró de lleno en el mundo de la pesca y comenzó a trabajar junto a su marido en una embarcación con base en el puerto de Burriana.

Con esfuerzo y constancia, obtuvo los carnés necesarios para ejercer como patrona y, entre 1977 y 1993, desarrolló su labor como pescadora profesional.

«El mar ha sido mi vida»

«Me esforcé mucho para obtener los carnés de patrón, pero siempre diré que el mar ha sido mi vida. No hay palabras para definir la libertad y la tranquilidad que supone estar mar adentro, aunque no ibas de paseo, sino a pescar, porque era mi modo de vida», explica.

En 1986, su vida sufrió un duro golpe con el fallecimiento de su marido, pero, lejos de rendirse, decidió seguir adelante junto a su hijo, Didier Thevenot, y mantener su trabajo en el mar.

Recuerda con especial cariño el respeto recibido por parte de sus compañeros: «Todos los patrones y trabajadores del puerto de Burriana siempre me han respetado. En aquellos años salíamos a pescar a las diez de la noche y siempre estaban dispuestos a ayudarme».

Sin duda, su paso por el Ejército había forjado una fortaleza mental clave para afrontar la dureza, la soledad y la responsabilidad que implica la vida en el mar.

Una carta al presidente de Francia

El camino no fue fácil, especialmente porque, según recuerda, en aquellos años las mujeres tenían prohibido ejercer como pescadoras en España. Ante esta situación, que consideraba injusta, Edith decidió dar un paso al frente y envió una carta al entonces presidente de Francia, Valéry Giscard d’Estaing, para solicitar su mediación.

Según relata, su iniciativa tuvo repercusión: el mandatario francés trasladó el asunto a la Embajada de Francia en España, lo que contribuyó a iniciar los trámites necesarios para abrir el sector pesquero a las mujeres.

Su trayectoria enlaza así dos mundos muy distintos, el Ejército y la pesca, en los que tuvo que abrirse paso con esfuerzo, disciplina y determinación.

«No me quiero atribuir ningún éxito, pero sin duda puse mi granito de esperanza para que fuese una realidad», concluye Edith Jullia, cuya vida representa un ejemplo de valentía, determinación y lucha por abrir camino en ámbitos donde, hasta entonces, la mujer apenas tenía presencia.