Siete DJ y los grandes éxitos de los 90 y los 2000: vuelve el festival Betxí Sona

Betxí celebrará el próximo sábado 26 de septiembre la segunda edición de Betxí Sona, una propuesta musical que reunirá a diferentes DJ en la carpa de fiestas, situada en el camino de Sant Francesc. La cita forma parte de la programación de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Piedad y contará con artistas con una amplia trayectoria dentro de la escena valenciana y nacional.

Cartel oficial del Festival Betxi Sona 2026 que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre en la carpa de fiestas. / Mediterráneo

La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, ha destacado que “después de la buena acogida de la primera edición, Betxí Sona vuelve a las fiestas patronales con una programación variada y pensada para que vecinos, vecinas y visitantes puedan recordar canciones, descubrir nuevos sonidos y compartir una jornada muy animada”.

El acto, que comenzará a las 23:00 horas, reunirá en una misma cita a DJ Josvi, Javi Molina, Tonet Marzà, Hnos. Kapiya, Danny A, Roberto Bustos y Nick Clarke, con una selección musical que recorrerá diferentes épocas y estilos. Durante la noche sonarán temas de los años noventa y de los 2000, así como propuestas más actuales y ritmos electrónicos.

La programación busca reunir a público de diferentes generaciones alrededor de la música de baile, especialmente a aquellas personas que entienden la música como una forma de vivir y disfrutar.

El festival se enmarca en unas Fiestas Mayores que este año se celebrarán del 18 al 27 de septiembre con una programación que combinará música, cultura y tradición.