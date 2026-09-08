La campaña más emocional de Benicàssim supera el millón de visualizaciones

La campaña turística Benicàssim, donde siempre vuelves ha superado el millón de visualizaciones en las plataformas digitales desde su lanzamiento a principios de este verano. La propuesta audiovisual sitúa las emociones y las vivencias personales en el centro de la promoción del municipio como destino mediterráneo.

Cuatro protagonistas de diferentes generaciones conducen un relato que muestra cómo unas vacaciones, una amistad, una historia familiar o un reencuentro pueden quedar ligados para siempre a Benicàssim. La campaña se aleja así de la promoción turística convencional para presentar el municipio como un lugar al que muchos visitantes regresan año tras año y con el que terminan creando un vínculo personal.

La alcaldesa, Susana Marqués, destaca que la iniciativa ha conectado con el público mediante una imagen “cercana, reconocible y profundamente emocional” de la localidad. “Benicàssim es mucho más que un destino de sol y playa: es un lugar donde se crean recuerdos y donde generaciones enteras han construido parte de su historia”, señala.

La campaña apela a los recuerdos compartidos y a los vínculos familiares que se construyen durante los veranos en Benicàssim. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, la concejala de Turismo, Elena Llobell, explica que el objetivo era mostrar un Benicàssim “auténtico, cercano y humano”, con las personas como verdaderas protagonistas. La edil subraya que quienes visitan la localidad no solo disfrutan de su entorno y su oferta turística, sino que acaban formando parte de una ciudad abierta y acogedora “a la que siempre se desea volver”.

La producción combina imágenes del paisaje mediterráneo con escenas cotidianas de convivencia, amistad, familia y reencuentros. Su contenido completo, formado por las historias 'El verano de Marcos', 'Una noche en Benicàssim' y 'Me quedo en Benicàssim', además del anuncio central, también puede verse en el canal de YouTube de Turismo Benicàssim.

La amistad y los reencuentros protagonizan una de las historias que muestran el municipio como escenario de experiencias inolvidables. / MEDITERRÁNEO

Esta acción forma parte de la estrategia de modernización del destino y está financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Benicàssim, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.