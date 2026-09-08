Cierran una conocida playa de Castellón tras detectar contaminación microbiológica en el agua

Una playa de la provincia de Castellón ha quedado cerrada temporalmente al baño después de que los últimos controles realizados sobre la calidad del agua hayan detectado niveles elevados de parámetros microbiológicos.

La playa afectada es Las Fuentes, en Alcossebre, uno de los arenales más conocidos del municipio de Alcalà de Xivert. Las muestras que han provocado el cierre fueron tomadas este lunes 7 de septiembre dentro del Programa de Control de Calidad de las Aguas de la Generalitat Valenciana.

Ante los resultados obtenidos, se ha decretado la prohibición del baño y se ha izado la bandera roja. Además, se han colocado carteles en los accesos a la playa para advertir a vecinos, turistas y usuarios de que no está permitido entrar al agua.

Según la información difundida por el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert, se trata de un periodo de contaminación de corta duración. Los técnicos han tomado nuevas muestras para comprobar la evolución de los parámetros y determinar cuándo puede levantarse la restricción.

La playa volverá a abrirse al baño en el momento en que los nuevos análisis confirmen que los valores microbiológicos se encuentran de nuevo dentro de los niveles considerados aptos.

Otro cierre este verano

No es la primera vez que Las Fuentes tiene que cerrar al baño este verano por un episodio similar. Como ya publicó Mediterráneo el pasado 8 de julio de 2026, el arenal permaneció temporalmente cerrado después de que las muestras tomadas el 7 de julio detectaran también niveles elevados de contaminación microbiológica.

En aquella ocasión también se izó la bandera roja, se prohibió el baño y se realizaron nuevos controles para comprobar la evolución de la calidad del agua. Apenas dos meses después, la situación vuelve a repetirse en la misma playa.

Además, tampoco se trata de un problema completamente inédito en este punto del litoral de Castellón. En julio de 2025 ya se ordenó otro cierre temporal al baño por un episodio similar, que se prolongó durante aproximadamente 24 horas.

Una de las playas más conocidas de Alcossebre

La playa de Las Fuentes, también conocida como platja de les Fonts, es uno de los enclaves más reconocibles de Alcossebre. Su principal singularidad es la presencia de manantiales de agua dulce que emergen desde la arena y el propio lecho marino antes de mezclarse con las aguas del Mediterráneo.

Este fenómeno natural ha convertido a Las Fuentes en uno de los arenales más característicos de la costa de Castellón y en un punto especialmente frecuentado durante los meses de verano.

Por el momento, el baño continúa prohibido y la reapertura dependerá de los resultados de las nuevas muestras tomadas tras detectarse el episodio de contaminación.