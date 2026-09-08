El colegio de les Amplàries de Orpesa abre el curso con más de 145 alumnos

Más de 145 alumnos estrenarán el nuevo colegio provisional de les Amplàries con el inicio del curso este miércoles. El tercer centro de Infantil y Primaria de Orpesa comienza su actividad con las aulas preparadas, aunque parte del acondicionamiento exterior continuará una vez hayan empezado las clases.

El profesorado accedió al centro el pasado 1 de septiembre para preparar la puesta en marcha. El colegio contará con jornada continua, actividades extraescolares subvencionadas y una dotación de 5.000 euros para material escolar. Las aulas disponen además de aire acondicionado.

El alcalde, Rafael Albert, y la concejala de Educación, Andrea Iliescu, destacan el trabajo realizado durante el verano junto a los funcionarios municipales y la Conselleria de Educación para que el centro pueda comenzar a funcionar desde el arranque del curso.

«Poner en marcha unas instalaciones de estas características en un tiempo tan limitado ha sido un reto complejo, pero también supone un orgullo haber conseguido que el centro pueda iniciar su actividad desde el primer día de curso», señalan ambos.

Albert e Iliescu añaden que «nuestra preocupación ahora es que los usuarios de este centro estén bien atendidos y que el curso pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible. Vamos a estar muy pendientes y a disposición del equipo directivo para ayudar en todo aquello que esté en nuestra mano».

Las obras seguirán en el exterior

La apertura no supondrá la finalización de toda la actuación sobre la parcela. La empresa adjudicataria comenzará próximamente a trabajar en el terreno restante para crear nuevas zonas de sombra, espacios de juego y completar el acondicionamiento exterior.

El nuevo centro tiene carácter provisional mientras continúan las gestiones para la construcción del futuro CEIP Número 3 definitivo.