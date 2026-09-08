Devoción, emoción y tradición en el día grande de la Mare de Déu de la Misericòrdia en Burriana

La fe, la tradición y el fervor popular se han entrelazado en Burriana para honrar a su patrona, la Mare de Dèu de la Misericòrdia, en el día grande de las fiestas. La jornada festiva ha arrancado por la mañana con la celebración de la misa solemne en la basílica de El Salvador, que ha congregado a una multitud de fieles que han querido rendir tributo a la venerada imagen.

La ceremonia ha contado con una destacada representación institucional y festiva, encabezada por el alcalde, Jorge Monferrer; la concejala de Fiestas, Paloma Boix; y las reinas falleras de 2026, Laura Sendra y Ana Olivas.

El alcalde, Jorge Monferrer; la concejala de Fiestas, Paloma Boix; y las reinas falleras de 2026, Laura Sendra y Ana Olivas, junto a la corporación municipal. / Isabel Calpe

Junto a ellos, han estado presentes una delegación de las Belleas del Foc de Alicante, las comisiones locales, las damas de la Misericòrdia, la agrupación de portadores de los patronos y las cofradías de la ciudad. Al término de la eucaristía, se ha efectuado el disparo de un pequeño castillo de fuegos artificiales para conmemorar la solemnidad.

Ya por la tarde, tras la misa vespertina, la emotividad se ha trasladado a las calles del centro histórico con la procesión desde el templo. El cortejo religioso ha reunido a la corporación municipal, comisiones falleras con sus cortes de honor, peñas y devotos.

La cofradías también han querido acompañar el paso de la patrona por las calles de la ciudad. / Isabel Calpe

Como curiosidad; los maceros, funcionarios encargados de custodiar y portar las tradicionales mazas de plata como símbolo del poder institucional de la ciudad, han lucido nuevos trajes coincidiendo con el día grande en honor a la patrona.

La imagen de la patrona ha lucido arropada en todo momento por los vecinos que han salido a la calle y el acompañamiento musical de la Agrupació Filharmònica Borrianenca.

Especial emotividad

Un momento de especial emotividad se ha vivido gracias a la participación de miembros históricos de la Comissió del Bou, quienes, con motivo de su 50º aniversario, han llevado a la Virgen a hombros durante parte del recorrido.

Los miembros históricos de la Comisión dle Bou han participado como portadores por su 50 aniversario. / Isabel Calpe

La procesión ha culminado con la solemne entrada de la imagen en la basílica de El Salvador, acompañada por un espectáculo pirotécnico.

Hoy la actividad vuelve al recinto de la Vila y se retoma el programa de actos populares. La jornada incluye la merienda de la tercera edad, el micro abierto en el Mesón del Vino y el IV Festival de Magia en la plaza José Iturbi.

En el plano taurino, la plaza Major acogerá por la tarde la exhibición de los toros de las ganaderías Arcadio Albarrán y Los Lastrones, seguidos por las vacas de Hermanos Bellés. Ya por la noche, los más pequeños disfrutarán del encierro infantil antes de dar paso al encierro de toros embolados de La Espuela y la embolada del astado de Hermanos Zorrilla Sánchez.