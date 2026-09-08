La imagen de los diez jinetes arropando a una manada agrupada prácticamente desde el inicio ha sido la gran protagonista de la segunda jornada de la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe. Una carrera especialmente bonita que ha vuelto a reunir este martes a una multitud de personas en la calle Colón para disfrutar del evento estrella de las fiestas.

A las dos en punto de la tarde, los caballistas han acompañado a seis toros y un manso de la ganadería Germán Vidal hasta la plaza de la Cueva Santa en una Entrada en la que la coordinación entre los jinetes y las reses ha dejado una de las imágenes más vistosas de la jornada. La carrera ha transcurrido sin incidentes y ha permitido al público disfrutar de un recorrido especialmente limpio.

La impecable imagen que ha dejado la segunda Entrada de Toros y Caballos de Segorbe. / ISAAC FERRERA

La Entrada ha tenido una duración de 51,45 segundos, prácticamente igual a la de la primera jornada, aunque la carrera de este martes ha ofrecido una estampa diferente. Los diez caballistas han vuelto a demostrar su maestría en esta segunda jornada de las fiestas.

Los diez caballistas de la segunda Entrada

Los protagonistas a caballo han sido Patxi Guerrero, Andrés Berbís, Luis Aparicio, Alfonso Alandí padre, Alfonso Alandí hijo, Nerea Alandí, Dani Palomar, Juan Calpe, Julen Estornell y José Puchol, que han completado una destacada actuación ante el numeroso público congregado en el recorrido.

Los diez caballistas han vuelto a demostrar su maestría en esta segunda jornada de las fiestas. / ISAAC FERRERA

La jornada ha contado también con una amplia representación institucional en el palco. La alcaldesa de Segorbe, M.ª Carmen Climent, y la corporación municipal han estado acompañadas por representantes de la Generalitat, el Gobierno, las Fuerzas Armadas y los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Entre las autoridades presentes se encontraban el teniente general y representante institucional de las Fuerzas Armadas en la Comunitat Valenciana, Luis Sáez; el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina; el conseller de Sanidad, Marciano Gómez; la diputada nacional Susana Ros; la subdelegada del Gobierno, Antonia García; el secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Vicente Tejedo, y otros representantes institucionales y militares.

Comienza el XLI Concurso de Ganaderías

Este 8 de septiembre ha comenzado además el XLI Concurso de Ganaderías Ciudad de Segorbe, otra de las grandes citas de la semana festiva.

En esta edición participan Hnos. Navarré, de Mora de Rubielos (Teruel); Raúl Izquierdo Romeo, de Codo (Zaragoza); Fernando Machancoses, de Cheste (Valencia); Daniel Machancoses, de Picassent (Valencia); La Paloma, de Xaló (Alicante), y Germán Vidal, de Cabanes (Castellón).