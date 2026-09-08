El colegio Rosario Pérez de la Vall d'Uixó inicia una nueva etapa en un edificio totalmente reconstruido tras 30 años de reivindicaciones

Los 200 alumnos y alumnas del Rosario Pérez de la Vall d'Uixó estrenarán este miércoles nuevo colegio, una vez culminadas las obras de reconstrucción de un centro educativo en el que se han invertido algo más de 6 millones de euros, a través del pla Edificant. Una infraestructura que se ha inaugurado oficialmente en la víspera del inicio del curso escolar.

Han sido tres años de obras, en los que la actividad se ha desarrollado en barracones y, como ha destacado la alcaldesa, Tania Baños, «30 años de reivindicaciones». Durante su intervención en el acto de presentación del nuevo colegio, ha recordado que «la primera manifestación fue en 1996». Ha atribuido el mérito de este proyecto a «la lucha de muchas directoras y directores, familias, la asociación de vecinos y al esfuerzo de muchísima gente, que fue escuchada por decisiones políticas».

Baños ha confesado que el de este martes ha sido «el día más feliz desde que soy alcaldesa», por lo que significa poder abrir un nuevo colegio como el Rosario Pérez, uno de los doce con los que cuenta la ciudad «todos públicos».

"Logro personal y colectivo"

Ha hecho referencia a sus orígenes familiares y los de la mayoría de los vecinos del barrio Carbonaire, emigrantes principalmente de Andalucía. «Mi abuela Ángeles no sabía ni leer ni escribir, y dos generaciones después, su nieta es alcaldesa de la ciudad», ha enfatizado, un logro «personal y colectivo» porque «la educación pública nos iguala a todas y todos».

La inauguración del colegio ha contado con la presencia del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy Bravo, que ha sido recibido por un grupo de docentes con pitos y gritos exigiendo una educación pública, de calidad y en valenciano, además de su dimisión. Una protesta que le ha acompañado durante la práctica totalidad de su intervención.

Mònica Mira

La alcaldesa se ha hecho eco de esas demandas al afirmar que «hacemos nuestras vuestras reivindicaciones» porque «las aulas no necesitan policía, sino un consenso mínimo y democrático». Ha defendido que «no se puede cuestionar nunca que se eduque en derechos humanos, en la defensa del valenciano y desde la diversidad, son aspectos incuestionables».

McEvoy ha incidido en las cifras del proyecto, los ya mencionados 6 millones de inversión para construir un colegio con diez unidades para 200 alumnos, 20 docentes, con un gimnasio —que no existía en el anterior edificio— y un comedor para 60 beneficiarios, «unas instalaciones que están a la altura del trabajo que se hace en ellas».

Ha recordado que el acta de recepción de las obras se firmó el 10 de junio, por lo que «el compromiso se ha cumplido y se ha cumplido a tiempo para que el curso empiece con normalidad».

«Ponemos en valor el pla Edificant como herramienta de colaboración entre instituciones, sin imposiciones de la administración grande sobre la pequeña» Tania Baños — Alcaldesa de la Vall d'Uixó

Ha destacado y agradecido la participación del Ayuntamiento en el proyecto «como administración delegada» y ha enfatizado que «cuando las administraciones reman en la misma dirección, como ha sido el caso, se consiguen logros».

En el mismo sentido, Tania Baños ha puesto en valor el pla Edificant «como herramienta de colaboración entre instituciones, sin imposiciones de la administración grande sobre la pequeña».

El secretario autonómico ha explicado que «la petición del nuevo colegio se registró en enero del 2018», por lo que han sido ocho los cursos escolares en los que «las familias han tenido mucha paciencia», en especial por el hecho de que los últimos tres años han estado en barracones.

Decenas de personas han querido formar parte de esta celebración, entre ellas muchos alumnos, que han tenido una primera toma de contacto con las aulas, el patio y las instalaciones de las que empezarán a disfrutar plenamente a partir de este miércoles a las 9.00 horas.