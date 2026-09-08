El mundo taurino da el último adiós a Gustavo Traver en Burriana

El mundo taurino ha dado hoy el último adiós al prestigioso médico y cirujano taurino Gustavo Traver en la basílica del Salvador de Burriana, que se ha quedado pequeña para despedir al conocido cirujano taurino, fallecido este lunes tras una trayectoria de casi cuatro décadas ligada a la atención sanitaria de los festejos.

Precisamente en el día grande de la Misericòrdia, las fiestas taurinas por excelencia de la ciudad, su despedida ha estado marcada por numerosas coronas de flores, reflejo del cariño y reconocimiento de familiares, amigos, compañeros y del mundo del bou al carrer, al que Traver dedicó buena parte de su vida.

Familiares, amigos, compañeros de profesión y numerosos rostros vinculados al mundo del toro han querido acompañar a la familia en una despedida marcada por la emoción y el reconocimiento a una trayectoria profesional de varias décadas en la que Traver se convirtió en una figura imprescindible tanto en la plaza de toros de Castellón como en los festejos populares.

La jornada del lunes en Burriana también tuvo un momento de recuerdo para el doctor Gustavo Traver, fallecido hoy mismo. Antes de la salida del primer toro se guardó minuto de silencio en memoria del cirujano taurino burrianense, vinculado durante décadas a los dispositivos sanitarios de los festejos y uno de los impulsores de la unidad médica móvil de la ciudad.

Instante del emotivo minuto de silencio que se guardó en el recinto taurino de Burriana en memoria del doctor Gustavo Traver. / Isabel Calpe

Reconocimientos públicos

Su trayectoria recibió también numerosos reconocimientos públicos. En 2014 recibió la Medalla de Oro de La Chicuelina por su labor y sus méritos en la enfermería de la plaza de toros de Castellón. En 2019 fue homenajeado en el coso de la capital durante la Feria de la Magdalena y, en 2023, su localidad natal, Burriana, le rindió también un emotivo reconocimiento.

Uno de los galardones más destacados de sus últimos años llegó en 2024, cuando recibió el premio ‘Va de Bous’ de la Generalitat Valenciana, que puso en valor toda una vida dedicada a la asistencia sanitaria en los festejos taurinos.

Este martes, Burriana y el mundo del toro han devuelto a Gustavo Traver una pequeña parte de ese cariño. La multitudinaria despedida celebrada en la iglesia Mayor El Salvador ha evidenciado la profunda huella que deja un médico cuya vida profesional estuvo ligada durante décadas a las plazas, las enfermerías y, sobre todo, a las personas cuyas vidas ayudó a salvar.