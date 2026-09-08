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La Fira de Sant Miquel de Onda ofrecerá tres días de comercio, gastronomía y ocio familiar a finales de septiembre

La cita regresará del 25 al 27 de septiembre con conciertos, actividades infantiles y propuestas para todos los públicos

El Ayuntamiento de Onda ha presentado una nueva edición de la Fira de Sant Miquel, que se celebrará los próximos 25, 26 y 27 de septiembre.

El Ayuntamiento de Onda ha presentado una nueva edición de la Fira de Sant Miquel, que se celebrará los próximos 25, 26 y 27 de septiembre. / MEDITERRÁNEO

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Concha Marcos

El Ayuntamiento de Onda ha presentado una nueva edición de la Fira de Sant Miquel, que se celebrará los próximos 25, 26 y 27 de septiembre con tres jornadas dedicadas al comercio, la gastronomía, la música y el ocio familiar. La feria se desplegará por la plaza El Pla, la calle Calatrava y el Raval de San José, convirtiendo el centro del municipio en punto de encuentro durante todo el fin de semana.

La programación combinará la actividad de los comercios con La Miqueleta, la zona gastronómica de la feria, además de conciertos y tardeo, espectáculos infantiles, talleres y propuestas de educación vial, entre otras actividades dirigidas a diferentes públicos.

Al respecto, la concejala de Comercio y Turismo de Onda, María Baila, ha señalado: “La Fira de Sant Miquel es una oportunidad para salir a la calle, disfrutar de Onda y apoyar a quienes cada día levantan la persiana de nuestros comercios y establecimientos hosteleros”. Asimismo, ha añadido: “Hemos preparado un fin de semana con propuestas para diferentes edades, en el que se unen comercio, gastronomía, música y actividades para disfrutar en familia”.

Tres días de programación

La Fira de Sant Miquel abrirá sus puertas el viernes 25 de septiembre a las 19.00 horas, junto con la inauguración de la feria gastronómica La Miqueleta. Els Dolçainers d’Onda acompañarán el inicio de la cita con su actuación y animación y, al finalizar el desfile, la música continuará en el escenario de la plaza del Raval de San José. A las 22.30 horas, el grupo Resurrección Pop Rock actuará en La Miqueleta.

El sábado 26 arrancará a las 11.00 horas con el Circuito Infantil de Educación Vial de la Policía Local en El Pla, jornada que contará también con la visita la Unidad Canina. A las actividades previstas durante la mañana se sumará, de 12.00 a 13.00 horas, el storytelling de Kids&Us.

La programación continuará por la tarde con el espectáculo infantil ‘La Fusa Confusa’, a las 18.00 horas en la plaza de San José. A las 19.00 horas, La Miqueleta acogerá el tardeo amenizado por el grupo Sin Documentos, mientras que la jornada culminará a las 23.00 horas con un tributo a Melendi y Estopa.

Domingo para disfrutar en familia

El domingo 27 la actividad regresará desde las 11.00 horas con una nueva edición del Circuito Infantil de Educación Vial y un taller de pintura cerámica en azulejo socarrat, impartido por el ceramista y artesano local, Ximo Safont, en la zona comercial. A las 12.00 horas se celebrarán juegos de mesa gigantes.

Ya por la tarde, a las 17.30 horas, la Unidad Canina de la Policía Local realizará una exhibición en El Pla. A continuación, el Raval de San José acogerá Globotraca, a las 18.30 horas, y el Flashmob Onda Baila, a las 19.00 horas. La actuación de Gustavo Paradís, prevista a las 19.30 horas en La Miqueleta, pondrá el broche musical a tres días de actividad.

Comercio y gastronomía

Durante el fin de semana, los establecimientos participantes permanecerán abiertos el viernes de 19.00 a 22.00 horas; el sábado de 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas; y el domingo de 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas.

Por su parte, La Miqueleta abrirá el viernes de 19.00 a 00.30 horas; el sábado de 10.30 a 15.00 y de 17.30 a 00.30 horas; y el domingo de 10.30 a 15.00 y de 17.30 a 23.00 horas.

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Con esta programación, la Fira de Sant Miquel volverá a reunir en el centro de Onda actividad comercial, gastronomía y ocio, ofreciendo a vecinos y visitantes diferentes propuestas para disfrutar de la ciudad durante todo el fin de semana.

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