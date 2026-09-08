El pueblo de Castellón que prepara una batalla de charangas y cerrará la jornada con una de las mejores de España

Cinco charangas, cientos de acordes y una plaza preparada para convertirse en una auténtica fiesta de la música. Este sábado, un municipio de Castellón reunirá a algunas de las formaciones más destacadas de la Comunitat en un concurso con premios de hasta 1.200 euros y un cierre de primer nivel.

La cita tendrá lugar en Vilafamés, donde la plaza la Font acogerá este 12 de septiembre la primera edición de su concurso de charangas, una propuesta organizada por la formación local Tot al Vol coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario.

Para esta primera edición han sido seleccionadas La Ilegal de Paterna, Llenya al Bombo de Onda, Els Xafres de Burjassot, El Tinglao de Carcaixent y Show Escape de Castelló. La elección ha corrido a cargo de un jurado integrado por músicos y profesionales en activo de diferentes ámbitos del sector.

Música desde las 18.00 horas y pasacalles hasta la plaza la Font

La programación comenzará a las 18.00 horas con una actuación de Tot al Vol. A continuación arrancará el concurso, en el que cada formación realizará un pequeño pasacalle desde la calle la Font hasta su entrada en la plaza.

Una vez sobre el escenario, el jurado valorará aspectos como la calidad musical, el repertorio y la integración con el público, elementos que determinarán la clasificación final del certamen.

El reparto económico contempla 1.200 euros para el primer premio, 1.000 para el segundo y 800 para el tercero, mientras que las formaciones que terminen en cuarta y quinta posición recibirán 500 euros cada una.

La jornada servirá también para conmemorar los 25 años de trayectoria de Tot al Vol, una efeméride que la charanga local ha querido celebrar impulsando una propuesta centrada en la música valenciana y en el formato tradicional de las charangas.

Cartel del concurso de charangas que se celebra el 12 de septiembre en Vilafamés. / MEDITERRÁNEO

Artistas del Gremio cerrará el certamen

El broche final llegará con la actuación de Artistas del Gremio, charanga aragonesa que acumula una larga trayectoria y reconocimientos en diferentes puntos del territorio nacional.

Su participación cerrará una primera edición con la que la organización busca convertir la plaza la Font en un escaparate para el talento musical y para unas formaciones con una fuerte presencia en el ámbito festivo valenciano.

El concurso cuenta con el apoyo de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Vilafamés y del Museo de Arte Contemporáneo Aguilera Cerni de Vilafamés (MACVAC), además de la colaboración de FACSA y New Tiles.

También participan en la iniciativa varios establecimientos de la plaza la Font, entre ellos la panadería Rafael Galindo, el Pub la Font y los restaurantes Crianza y La Tasqueta, que se han sumado a la organización de esta primera edición.