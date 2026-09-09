Almenara desvela su gran cartel taurino: estos son los diez toros que protagonizarán las fiestas

Almenara prepara uno de los grandes atractivos de sus fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Bon Succés y Sant Roc con un potente programa taurino que incluye la exhibición de diez toros cerriles. Seis de los ejemplares han sido adquiridos por el Ayuntamiento de Almenara, mientras que los cuatro restantes correrán a cargo de asociaciones y peñas taurinas locales como El Morrillo, Peña Taurina Almenara y Joventut Taurina.

El programa reunirá ejemplares de ganaderías de reconocido prestigio como Victorino Martín, El Pilar, José Luis Marca, Conde de Mayalde, Antonio Román o Arcadio Albarrán, en unas jornadas que volverán a convertir el recinto taurino de Almenara en uno de los principales puntos de encuentro de las fiestas.

La programación arrancará en la medianoche del 26 de septiembre con la tradicional desencajonada de los toros que serán exhibidos durante las siguientes jornadas. A continuación tendrá lugar la embolada del primer toro cerril de las fiestas, ‘Catiusco’, de la ganadería de Antonio Román.

Toros de El Pilar y José Luis Marca en los primeros días

El 26 de septiembre, a las 18.00 horas, está prevista la exhibición de ‘Lavador’, de la ganadería de El Pilar, al que seguirá un segundo ejemplar perteneciente a la ganadería de Arcadio Albarrán.

A medianoche llegará uno de los momentos más esperados de la jornada con la embolada de ‘Sonajerillo’, también de la ganadería de El Pilar.

El programa taurino continuará el 29 de septiembre a partir de las 18.00 horas con dos toros de José Luis Marca, de nombres ‘Cortijero’ y ‘Alocado’. Ambos ejemplares estarán patrocinados por el Ayuntamiento de Almenara. Esa misma noche, a las 23.30 horas, será embolado ‘Cortijero’.

Para el 30 de septiembre se ha reservado una tarde dedicada a la exhibición de vaquillas, patrocinadas por la AT Amics del Tete Sera.

Ya superado el ecuador de las fiestas, el 1 de octubre, a las 18.00 horas, los aficionados podrán disfrutar de un toro en cuerda de la ganadería El Gallo, patrocinado por la Peña Taurina Almenara.

Cinco de los cerriles que se exhibirán en Almenara. / Miguel Ángel Sánchez

Estos son los 5 cerriles que completan el cartel taurino de Almenara. / Miguel Ángel Sánchez

Un Victorino Martín, entre los grandes atractivos del cartel

La jornada del 2 de octubre concentrará algunos de los nombres más destacados de la programación. A las 18.00 horas saltará al recinto taurino ‘Lubrito’, de la ganadería de Jesús Ramos, patrocinado por la ACT Peña El Morrillo.

A continuación llegará uno de los platos fuertes de las fiestas: la exhibición de ‘Bochornoso’, un toro de la prestigiosa ganadería de Victorino Martín, adquirido por la Peña Joventut Taurina.

La actividad continuará por la noche. A las 23.30 horas será embolado ‘Estafador’, de la ganadería Conde de Mayalde, también patrocinado por Joventut Taurina. Posteriormente se procederá a la embolada de los toros exhibidos durante la tarde.

Con este programa, Almenara apuesta por un destacado cartel taurino para sus fiestas patronales, que volverá a llenar de ambiente el recinto y, especialmente, la zona en la que se instalarán más de cincuenta cadafales.