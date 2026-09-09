Quién es quién en la batalla por liderar la candidatura socialista de Benicàssim en el 2027

El PSPV de Benicàssim tendrá que elegir entre Paloma Pascual y Carolina Beltrán para decidir quién encabezará su candidatura a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027. La actual portavoz socialista en el Ayuntamiento y la exconcejala han formalizado sus aspiraciones y se enfrentarán en las primarias previstas para el próximo 26 de septiembre.

Las dos candidatas cuentan con una larga trayectoria dentro de la agrupación, aunque presentan perfiles diferentes. Pascual está más ligada a la actualidad municipal, ya que es concejala y portavoz del grupo socialista en el consistorio, además de secretaria general de la agrupación local. Profesionalmente, desarrolla su actividad en el sector inmobiliario y forma parte también del colectivo de Mujeres Progresistas.

Paloma Pascual es, en la actualidad, la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Orpesa. / Eva Bellido

Beltrán aporta, por su parte, la experiencia de haber formado parte de un gobierno municipal socialista. Fue concejala durante una de las legislaturas encabezadas por Francesc Colomer, etapa en la que asumió responsabilidades en el área de Seguridad, y ha mantenido desde entonces su vinculación con la vida interna del partido. Actualmente, ocupa la Secretaría de Tradiciones de la agrupación local y, además, forma parte de El Cremaller.

El presidente de la ejecutiva local del PSPV, Antonio Rodríguez, destaca que ambas son perfiles conocidos y con peso dentro del partido. La diferencia principal, apunta, está en su recorrido: Pascual vive en primera línea la política municipal del actual mandato desde la oposición, mientras que Beltrán cuenta con experiencia previa en tareas de gobierno.

Etapa de reorganización interna

Las primarias llegan después de una etapa de reorganización interna dentro del socialismo benicense. En junio de 2025, coincidiendo con el final de la gestora que dirigía entonces la agrupación, se celebró el proceso para elegir la actual ejecutiva local. Se presentaron dos listas y ambas obtuvieron el mismo número de votos. Ante ese resultado, se abrió una negociación que terminó con la integración de los miembros de las dos candidaturas en una única ejecutiva, de la que Paloma Pascual fue elegida secretaria general.

Carolina Beltrán fue concejala con Francesc Colomer como alcalde, etapa en la que asumió responsabilidades en el área de Seguridad. / Eva Bellido

Aquel acuerdo permitió dar por cerrada una etapa especialmente convulsa que, según explica Rodríguez, había comenzado con el nombramiento de Rubén Rodríguez como candidato socialista en 2023. Su candidatura, respaldada desde la dirección provincial, había generado discrepancias dentro de la agrupación local. Rodríguez abandonó posteriormente el partido por diferencias internas, pasó al grupo de no adscritos y acabó impulsando una nueva formación política.

El proceso del próximo 26 de septiembre supone ahora una nueva elección directa por parte de la militancia. Los 37 afiliados del PSPV de Benicàssim serán quienes decidan mediante voto entre Paloma Pascual y Carolina Beltrán cuál de las dos encabezará la candidatura socialista a la alcaldía para las elecciones municipales de mayo del 2027.