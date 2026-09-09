Benicàssim despide a Michel Edo, alma de sus fiestas y tradiciones.

Benicàssim llora el fallecimiento de Michel Edo, uno de esos vecinos a los que conocía prácticamente todo el pueblo. Su muerte, a los 50 años, ha causado una profunda conmoción entre familiares, amigos y quienes compartieron con él tantos momentos. Risueño, bromista y cercano, hizo de su disposición para ayudar una de sus seññas de identidad.

Benicense de toda la vida, Michel mantuvo siempre un estrecho vínculo con las tradiciones locales. Durante años colaboró de manera voluntaria y codo con codo con la Concejalía de Fiestas en la preparación y coordinación de numerosas celebraciones.

Era habitual verlo en pasacalles, desfiles y carrozas, conduciendo vehículos y tractores o resolviendo cualquier necesidad para que todo estuviera listo. Una labor discreta, alejada del protagonismo, pero imprescindible y especialmente valorada por quienes trabajaron a su lado.

Una vida ligada a la afición taurina

Los toros constituían otra de sus grandes pasiones. Miembro de la Peña l’Afició desde hacía muchos años, su rostro resultaba familiar en la plaza y en los actos taurinos. Encierros, exhibiciones y toros embolados contaron en numerosas ocasiones con su presencia, casi siempre acompañado por familiares y amigos.

Su ausencia será especialmente difícil de asumir durante las próximas fiestas de Santo Tomás, que Benicàssim celebrará este mismo mes. En unos días en los que Michel siempre estaba dispuesto a arrimar el hombro, será inevitable recordarlo en cada pasacalle, cada carroza y cada tarde de toros.

Su pérdida deja un profundo vacío en su mujer, sus dos hijos, el resto de su familia y su amplio círculo de amistades. El municipio conservará el recuerdo de su sonrisa, sus bromas y esa generosidad con la que contribuía, sin buscar reconocimiento, a mantener vivas sus celebraciones más queridas.

El velatorio tendrá lugar este jueves 10 de septiembre, desde las 09.30 hasta las 16.00 horas, en el Tanatorio Municipal de Benicàssim.

El funeral por su eterno descanso comenzará a las 16.00 horas en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva.

Benicàssim despide a un vecino estrechamente ligado a sus fiestas y tradiciones, pero, por encima de todo, a una persona cercana, querida y difícil de olvidar.