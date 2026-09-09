Burriana inicia el curso escolar con 5.600 alumnos tras invertir cerca de 53.000 euros en la puesta a punto de sus colegios

Alrededor de 5.600 alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato han comenzado el nuevo curso escolar sin incidencias en los centros educativos de Burriana, tras semanas de intensos preparativos. Para comprobar de primera mano el estado de las instalaciones y el resultado de las actuaciones estivales, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, junto al concejal de Educación, Alejandro Clausell, han visitado distintos colegios en esta jornada de inicio de las clases.

Durante los meses de verano, las principales inversiones se han centrado en la creación de nuevas zonas de sombra y en la mejora del confort térmico en las aulas. Asimismo, el Ayuntamiento de la capital de la Plana Baixa ha completado las labores de mantenimiento y puesta a punto en los colegios públicos con una inversión total de 52.986,77 euros, garantizando así unas instalaciones en condiciones óptimas para el inicio del curso 2026-2027 tanto para el alumnado como para el equipo docente.

Estas intervenciones se han desarrollado de forma coordinada en los centros CEIP Padre Vilallonga, CEIP Penyagolosa, CEIP José Iturbi, CEIP Novenes de Calatrava, CEIP Cardenal Tarancón, CEIP Roca i Alcaide y en el CEE Pla d’Hortolans, abarcando un amplio abanico de mejoras en las infraestructuras escolares.

Los trabajos realizados

Entre las labores ejecutadas de manera general, se han realizado importantes trabajos de mantenimiento y reformas, entre los que destacan la reparación e instalación de toldos fijos y de infantil, la adecuación y reparación de pavimentos de caucho, trabajos de cerrajería, la sustitución de puertas y el relleno y compactación de los patios de tierra, además de la demolición de elementos en desuso. Asimismo, en el ámbito de los sistemas e instalaciones de los centros, se ha procedido a la reparación de salas de calderas, la subsanación de deficiencias eléctricas y del alumbrado de emergencia, la reparación de fugas de agua y la adaptación de ascensores para cumplir con la normativa de las inspecciones OCA.

A estas actuaciones se suma la mejora de la seguridad y el equipamiento municipal, mediante la instalación de alarmas de intrusión, videoporteros, timbres, sustitución de sirenas de incendios, la reparación del vallado perimetral y la dotación de nuevo material deportivo. De igual forma, el plan municipal ha incluido intensas tareas de limpieza en profundidad, jardinería y reacondicionamiento de zonas verdes, así como la puesta a punto global de los inmuebles para garantizar que el conjunto de los colegios presente un estado óptimo para los alumnos y el profesorado.

IES Jaume I y CEE Hortolans

Asimismo, durante estos meses de verano, el equipo de Gobierno también ha estado coordinando las obras de terminación del IES Jaume I y del y CEE Hortolans. El objetivo de estas labores ha sido supervisar de primera mano el estado de ejecución de los trabajos y verificar el cumplimiento del cronograma establecido en ambos proyectos.

Además, como novedad de este curso, algunos centros educativos del municipio ya han comenzado a realizar inversiones destinadas a mejorar el confort térmico en sus instalaciones. Estas actuaciones se financian a través de las ayudas otorgadas por la Generalitat Valenciana, que destina de forma directa un total de 101.500 euros repartidos entre los diez centros de la ciudad para la climatización de sus aulas. Entre las medidas adoptadas, algunos colegios ya han completado la instalación de equipos de aire acondicionado en espacios comunes como las bibliotecas, mientras que el resto tiene previsto acometer estas mejoras en las próximas semanas.

El concejal de Educación, Alejandro Clausell, ha destacado que "estas actuaciones son imprescindibles para garantizar que nuestros colegios estén preparados para acoger al alumnado en las mejores condiciones. Cada inversión responde a necesidades reales transmitidas por los propios centros y contribuye a reforzar la calidad de la educación en Burriana".