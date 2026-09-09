El deslinde que inquieta a Almassora avanza: Costas abre un nuevo plazo para alegar

El deslinde de Costas que mantiene en alerta a Almassora da un nuevo paso. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta semana el anuncio de notificación del trámite de audiencia dentro del procedimiento para rectificar el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo comprendido entre el límite sur de la zona de servicio del puerto de Castellón y el paseo de Vora Riu, en la playa de la Gola.

La publicación no supone todavía la aprobación definitiva del nuevo deslinde. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico concede ahora a los interesados un plazo de 15 días, contado desde el día siguiente a la recepción de la notificación, para consultar el expediente y presentar escritos, documentos y pruebas. El procedimiento afecta a cerca de medio centenar de parcelas.

Costas abre una nueva fase antes de la resolución definitiva

El expediente comenzó a generar inquietud a finales de 2025. Como publicó Mediterráneo, el procedimiento afecta a un tramo de 3.418 metros comprendido entre el límite sur de la zona de servicio del puerto de Castellón y el paseo de Vora Riu, lo que supondría establecer el deslinde más cerca de las viviendas, próxima a la línea de las farolas.

La controversia se concentra especialmente en dónde se fija la línea de ribera del mar. El Ayuntamiento ha constatado que la propuesta de deslinde no afecta directamente a las propiedades privadas de los vecinos, aunque sí supone "un menoscabo para los intereses generales de Almassora", ya que la propuesta desplaza la línea de ribera del mar haciéndola coincidir con la línea del dominio público marítimo-terrestre (DPMT). Por este motivo, el consistorio solicita que la línea de ribera del mar se sitúe en la zona exterior del denominado muro.

Ahora se abre un nuevo trámite antes de que el Ministerio adopte la resolución correspondiente. Los interesados pueden examinar el expediente y presentar nueva documentación, mientras que el proyecto de deslinde también ha sido puesto a disposición pública por el Ministerio.

Tormo: nuevas alegaciones y tribunales si Costas mantiene su criterio

La alcaldesa de Almassora, María Tormo (PP), ha reaccionado con dureza tras conocerse el anuncio y a través de las redes sociales ha lanzado un mensaje claro: “Almassora no va a dar ni un paso atrás”.

La primera edil considera que la propuesta supone acercar la ribera del mar hacia las viviendas y asegura que el Gobierno no ha atendido los argumentos planteados hasta ahora por el municipio. El Ayuntamiento, ha anunciado, volverá a presentar alegaciones durante esta nueva fase de audiencia.

Tormo vincula además el deslinde no solo con una delimitación administrativa, sino con el futuro del paseo marítimo, los accesos a las viviendas y la regeneración de la playa. El consistorio teme que considerar como ribera del mar una zona actualmente pavimentada y consolidada pueda condicionar en el futuro las reivindicaciones para regenerar un litoral especialmente castigado por la regresión.

La alcaldesa ha ido un paso más allá y ha anunciado que, si la resolución definitiva mantiene los criterios que el Ayuntamiento considera perjudiciales, recurrirá a los tribunales.

El choque llega después de meses de movilización institucional. En enero, PP, PSPV-PSOE, Compromís, Vox y los dos concejales no adscritos cerraron filas y aprobaron por unanimidad presentar alegaciones frente al deslinde. En febrero, la comisión municipal de seguimiento de costas, en la que participan partidos y asociaciones vecinales, analizó el informe técnico elaborado para sustentar la posición de Almassora.

Compromís exige abogados para las familias de las 48 parcelas

Compromís per Almassora comparte el rechazo al avance del expediente, pero pone ahora el acento en la protección directa de los residentes. La formación reclama al Ayuntamiento que ponga asesoramiento y recursos jurídicos a disposición de las familias de las 48 parcelas que, según sus datos, figuran afectadas por el procedimiento.

El concejal David Guardiola sostiene que el deslinde no puede desligarse de la regresión sufrida durante décadas por la costa de Almassora ni del impacto de las ampliaciones del puerto de Castellón. Compromís vuelve a recordar las medidas correctoras que considera incumplidas o insuficientemente ejecutadas, entre ellas las aportaciones periódicas de arena previstas para compensar los efectos sobre la costa.

La formación considera “injusto” que sean ahora los vecinos quienes puedan sufrir una pérdida de derechos después de años reclamando actuaciones para proteger el litoral y pide al consistorio que no deje a las familias solas frente al procedimiento de Costas.

El expediente avanza, además, mientras Almassora continúa pendiente de otra de sus grandes reivindicaciones: la regeneración de Pla de la Torre, un proyecto cifrado en 8,8 millones de euros que el municipio considera clave para combatir la regresión.