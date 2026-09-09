El fenómeno K-pop aterriza en este municipio de Castellón

El fenómeno internacional del K-pop llegará a l’Alcora el próximo sábado 19 de septiembre con ‘KPOP Golden Experience’, una propuesta musical dirigida especialmente al público infantil, juvenil y familiar. El espectáculo comenzará a las 19.00 horas en la Pista Jardín y las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma lasentradas.es.

La iniciativa está organizada por la Concejalía de Infancia del Ayuntamiento de l’Alcora, dirigida por Ana Huguet, y se incorpora a la agenda infantil que el consistorio desarrolla durante todo el año. El objetivo de esta programación es ampliar las alternativas de ocio, cultura y entretenimiento dirigidas a los niños, niñas y familias del municipio, con actividades adaptadas a diferentes edades y épocas del año.

Desde el área de Infancia se trabaja de manera continuada en la incorporación de nuevas propuestas a las iniciativas que ya forman parte de la programación municipal. En esta línea, el Ayuntamiento busca también conectar con los intereses y las tendencias que atraen especialmente al público más joven, como sucede en esta ocasión con el K-pop, un fenómeno musical y cultural que ha alcanzado una amplia proyección internacional.

Música, baile y estética coreana

‘KPOP Golden Experience’ trasladará a la Pista Jardín la energía, la estética y el universo musical del K-pop mediante una propuesta que combina coreografías profesionales, música, interpretación y ritmos actuales. Todo ello estará acompañado de una llamativa puesta en escena concebida para ofrecer una experiencia de gran impacto tanto visual como sonoro.

La producción contará con una escenografía inspirada en la cultura coreana, formada por una gran estructura central, una pantalla destinada a proyecciones y diferentes alturas que se integrarán en las propias coreografías. A estos recursos se sumarán otros elementos escénicos que acompañarán el desarrollo del espectáculo.

Ocho intérpretes y voces en directo

Sobre el escenario participará un elenco formado por ocho intérpretes especialistas en K-pop, que serán los encargados de dar forma a las distintas actuaciones previstas. La propuesta incluirá voces en directo y hasta siete cambios de vestuario, reforzando el componente visual de una producción diseñada para acercar este estilo musical a públicos de distintas edades.

Con esta nueva cita, la Concejalía de Infancia suma una propuesta diferente a su calendario de actividades y acerca a l’Alcora uno de los fenómenos culturales con mayor proyección internacional de los últimos años, en una jornada pensada especialmente para niños, jóvenes y familias.