El juzgado archiva la causa por presunta falsedad y prevaricación en el PAI Sant Gregori de Burriana

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vila-real ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa abierta por un presunto delito de falsedad documental y prevaricación relacionado con el desarrollo urbanístico del PAI Sant Gregori de Burriana, el cobro de cuotas y los informes de certificación de obras. La investigación comenzó tras una denuncia presentada en julio de 2021

La causa afectaba a cinco personas, entre ellas la exalcaldesa socialista Maria Josep Safont y el concejal Bruno Arnandis, además del Ayuntamiento y la sociedad Urbanización Golf Sant Gregori. La Fiscalía ya había solicitado el archivo al considerar que no estaba debidamente justificada la comisión de los hechos investigados.

En su resolución, la magistrada concluye que “no se desprenden indicios suficientes” para sostener la existencia de los delitos.

El PAI Sant Gregori ocupa unos 2,5 millones de metros cuadrados en primera línea de costa de Burriana y contemplaba viviendas, un campo de golf y zonas de ocio. Propietarios del sector denunciaron que se habían cobrado indebidamente millones de euros en cuotas de urbanización.

Valoración de Safont

Safont ha celebrado el archivo en un artículo publicado en el último boletín municipal, donde sostiene que la resolución confirma que “no hubo ningún delito” y defiende que la documentación era correcta.

La exalcaldesa considera que la denuncia tuvo una finalidad política y económica y denuncia la presión mediática y judicial sufrida durante años. También critica el coste que el procedimiento ha supuesto para las arcas municipales y reclama responsabilidades políticas a quienes, a su juicio, promovieron acusaciones sin fundamento.