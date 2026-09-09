Peñíscola celebra con devoción el día de la Virgen de Ermitana pese a la lluvia

Peñíscola se ha volcado este miércoles en el día en honor a su patrona, la Virgen de Ermitana, plantándole cara a la lluvia. Por la mañana, durante la celebración de la eucaristía en el ermitorio, las gotas hicieron acto de presencia, pero eso no impidió que se celebrara la procesión hasta el Ayuntamiento.

La lluvia no impidió la celebración de los actos festivos en Peñíscola. / Alba Boix

La jornada comenzó con la procesión y la multitudinaria ofrenda floral. Pequeños y mayores, autoridades y entidades llevaron su ramo de claveles blancos y centros florales hasta la imagen de la Virgen.

Poco a poco, su manto se fue vistiendo hasta quedar repleto de claveles blancos. Tras la ofrenda y la misa, que contó con la presencia del obispo, Sergi Gordo, inició la procesión hasta la plaza del Ayuntamiento, donde el Grup Cultural de Danses llevó a cabo su tercera actuación de las Fiestas al son de las melodías Honra de Peñíscola y Roca del Mar de la banda de música. Allí, el Ayuntamiento y todos los presentes rindieron un emotivo homenaje a los mantenedores de las Fiestas, los presidentes del Grup Cultural de Danses y de la asociación Dansa-Batalla de Moros i Cristians, Jesús Bayarri y Juan Llaudís.

Otra imagen de la jornada festiva en Peñíscola. / Alba Boix

La reina y su corte de honor protagonizaron la procesión, en la que estuvieron acompañadas por dansants, llauradores, peregrines, moros y cristianos, el alcalde, los Mantenedores y el resto de autoridades locales.

Por la tarde culminó la jornada grande de Peñíscola en la plaza de Armas. Tras el noveno día del novenario en honor a la Virgen de Ermitana, tuvo lugar la segunda procesión del dia, el canto de la salve, la suelta de palomas y los bailes de castañetes, bastonets y espadas. Junto con las loas, fueron las actuaciones con las que los peñiscolanos honraron a su estimada Patrona en un día repleto de emoción y devoción.

'El Jaleo'

Mañana, jueves, dará comienzo la programación taurina a partir de las 16.30 horas en la plaza de Bous. Las primeras reses estarán dedicadas únicamente a la afición femenina. La jornada continuará con la suelta de vaquillas en la playa, toro embolado y “No Pasarán”.

Además, esta tarde a las 18.30 horas se celebrará la inauguración del nuevo recinto festivo El Jaleo. Este espacio reunirá gastronomía y música en directo para amenizar las jornadas a mediodía, por la tarde y por la noche. “El Jaleo” permanecerá abierto hasta el domingo 13 de septiembre y albergará puestos de comida de siete restaurantes locales, así como dos barras de bebida y escenario.