La tercera Entrada de Toros y Caballos de Segorbe deja una estampa distinta con la manada más estirada

La tercera Entrada de Toros y Caballos de Segorbe ha vuelto a convertir este miércoles la calle Colón en el gran escenario de las fiestas. Los diez jinetes han acompañado a los astados de la ganadería Germán Vidal en una carrera que ha presentado una imagen diferente a la de los dos primeros días, con la manada más estirada durante buena parte del recorrido.

Pese a que los animales han avanzado más separados entre sí, la Entrada se ha desarrollado sin incidentes y los caballistas han logrado mantener el control de las reses hasta su llegada a la plaza de la Cueva Santa, punto final del recorrido.

El público ha vuelto a ocupar la calle Colón y los principales puntos del trazado para seguir uno de los actos más esperados de las fiestas de Segorbe. La expectación se ha mantenido hasta la entrada de los toros en la plaza, en una jornada que ha vuelto a dejar imágenes de gran intensidad.

Video de la Tercera Entrada de Toros y Caballos de Segorbe.

Diez caballistas vuelven a guiar a la manada

La actuación de los diez jinetes ha resultado clave para conducir a los astados de Germán Vidal a lo largo del recorrido. A diferencia de las jornadas anteriores, los toros han avanzado más separados durante varios tramos, obligando a los caballistas a mantener la formación y controlar el desplazamiento de la manada.

Los participantes de este miércoles, 9 de septiembre, han sido Fran Zarzoso, Iván Barroso, Ramón Ardit, Patxi Guerrero, Andrés Berbís, Julen Estornell, Alfonso Alandí (padre), Alfonso Alandí (hijo), Nerea Alandí y Dani Palomar.

Una jornada más, los jinetes han demostrado su habilidad para acompañar y conducir a las reses hasta el final de la carrera, ante la mirada del numeroso público congregado en las calles de Segorbe.

La tercera Entrada ha contado además con una amplia representación institucional en el palco. La alcaldesa de Segorbe, M.ª Carmen Climent, y la corporación municipal han estado acompañadas por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina; y la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez Sanchís.

La alcaldesa, M.ª Carmen Climent, y la corporación municipal, han estado acompañados en el palco por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. / ISAAC FERRERA

También han asistido el diputado autonómico portavoz adjunto primero, Salvador Aguilella; la diputada autonómica portavoz adjunta, Nieves Martínez; la secretaria autonómica de Transparencia y Participación, Carmen Uriol; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; los diputados autonómicos Alejo Font de Mora Rullán y Luis Martínez Fuentes; la directora general de Justicia y Autogobierno de la Generalitat, María José Adalid; el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, Francisco Soler; y la directora general de Planificación y Servicios de Labora, Marisa Mezquita.

Las fiestas continúan con el Concurso de Ganaderías

La programación de este miércoles continúa con la segunda jornada del XLI Concurso de Ganaderías Ciudad de Segorbe. La ganadería encargada de participar durante la tarde y la noche es Raúl Izquierdo Romeo, procedente de Codo (Zaragoza).